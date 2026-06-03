Tập đoàn BRG và Công ty Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội nhận giải thưởng lớn

Danh hiệu Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam dành cho Tập đoàn BRG và Top 10 Dự án ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam dành cho dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của BRG trong phát triển bất động sản, đổi mới sáng tạo và kiến tạo các mô hình đô thị hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và hiện đại hóa diện mạo đô thị Việt Nam.

Kiến tạo những giá trị phát triển bền vững cho đô thị và cộng đồng

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, Tập đoàn BRG đã tiên phong phát triển hệ sinh thái kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam trên các lĩnh vực bất động sản, tài chính - ngân hàng, khách sạn - nghỉ dưỡng, sân gôn, vui chơi giải trí, thương mại - bán lẻ và sản xuất công - nông nghiệp công nghệ cao.

Bà Trần Tuyết Nhung – Phó tổng Giám đốc Tập đoàn BRG nhận Danh hiệu giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch Tập đoàn BRG, triết lý phát triển về bất động sản của BRG luôn đặt chất lượng công trình, uy tín thương hiệu và trách nhiệm với khách hàng làm nền tảng. Mỗi công trình được kiến tạo bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm giá trị sử dụng thực tế, chất lượng vận hành lâu dài và khả năng đồng hành cùng cộng đồng trong nhiều thập kỷ.

Dấu ấn của BRG hiện diện trong nhiều công trình và dự án quy mô lớn trên cả nước, từ các khu đô thị hiện đại, tổ hợp khách sạn - nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đến những hệ sinh thái du lịch, thể thao, vui chơi giải trí và dịch vụ được đầu tư đồng bộ, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, nâng cao chất lượng hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Tiêu biểu cho tầm nhìn đó là dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội do Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo hợp tác phát triển - là dự án mang tính biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Dấu ấn tiên phong trên hành trình phát triển đô thị Việt Nam

Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được phát triển là thành phố thông minh trung hòa carbon đầu tiên tại Việt Nam, với nhiều giải pháp công nghệ hiện đại như lưới điện thông minh, hệ thống quản lý năng lượng cho tòa nhà và hộ gia đình, hạ tầng xe điện và nền tảng quản lý môi trường bằng Internet vạn vật (IoT), đồng thời kiến tạo một không gian sống hiện đại, xanh và bền vững theo các chuẩn mực phát triển mới của thế giới.

Trong khuôn khổ Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được vinh danh ở hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiêu biểu cho lĩnh vực bất động sản Việt Nam”.

Ông Eisuke Nakanishi – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội (North Hanoi Smart City) nhận Danh hiệu

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực tiên phong của dự án trong việc đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị; đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường bất động sản, nơi công nghệ, tăng trưởng xanh và chất lượng sống trở thành những yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị của một dự án.

Phối cảnh Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Với sáu nhóm giải pháp thông minh gồm năng lượng thông minh, cuộc sống thông minh, quản lý thông minh, sức khỏe và học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đang từng bước thiết lập những chuẩn mực phát triển mới cho đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên số. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn của BRG trong việc kiến tạo các mô hình đô thị tương lai, nơi tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và chất lượng sống được phát triển hài hòa trong cùng một hệ sinh thái bền vững.

Phát triển bền vững gắn với trách nhiệm quốc gia

Song hành với hoạt động đầu tư và phát triển dự án, BRG kiên định theo đuổi chiến lược phát triển xanh và trách nhiệm xã hội. Các chương trình bảo vệ môi trường, hành trình trồng hơn một triệu cây xanh trên phạm vi cả nước, các hoạt động hỗ trợ giáo dục, y tế và cộng đồng đã được Tập đoàn triển khai bền bỉ trong nhiều năm qua, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam, BRG tiếp tục đồng hành cùng đất nước trên hành trình hiện đại hóa đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng, góp phần xây dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng và đất nước.