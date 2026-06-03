Hơn 1.000 khách hàng tham quan căn hộ mẫu The Emerald Boulevard, điều gì tạo nên sức hút?

Sự kiện ra mắt căn hộ mẫu Samsung SmartThings trực diện sông Sài Gòn tại The Emerald Boulevard vừa ghi nhận hơn 1.000 lượt khách tham quan chỉ trong một ngày. Không đơn thuần là hoạt động giới thiệu sản phẩm, sự kiện phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với những dự án được đầu tư bài bản về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm sống.

The Emerald Boulevard được Nhà phát triển Lê Phong kiến tạo như một hệ sinh thái lưu trú hoàn chỉnh, tọa lạc mặt tiền Quốc lộ 13 và quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế như Cubic, CBRE, Samsung,… khẳng định định hướng phát triển bài bản ngay từ đầu.

Sự kiện tham quan căn hộ mẫu The Emerald Boulevard thu hút đông đảo khách hàng.

Thiết kế căn hộ thế hệ 3: Đưa ánh sáng và thiên nhiên trở thành một phần không gian sống

Điểm nhấn thu hút khách tham quan chính là mô hình “căn hộ thế hệ 3” lần đầu tiên được giới thiệu tại The Emerald Boulevard thông qua hai căn hộ mẫu 2PN và 3PN.

Khác với nhiều thiết kế căn hộ truyền thống, toàn bộ không gian chính từ phòng khách, khu bếp đến các phòng ngủ đều tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng, giúp đón ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí hiệu quả.

Căn hộ 2PN được thiết kế theo hướng tối ưu công năng với toàn bộ không gian chính đều tiếp cận mặt thoáng, giúp tăng khả năng đón sáng, lưu thông không khí và mở rộng cảm giác về không gian.

Thiết kế tối ưu thông gió và ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ không gian sống.

Trong khi đó, căn hộ 3PN gây ấn tượng với không gian sống rộng rãi, tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn cùng khả năng kết nối liền mạch giữa khu sinh hoạt chung và ban công lớn. Thiết kế này hướng đến nhóm khách hàng thành đạt đề cao sự riêng tư, tiện nghi và giá trị tận hưởng.

Đặc biệt, lô gia kỹ thuật được tách riêng và đưa vào bên trong, vừa đảm bảo công năng vận hành vừa giữ trọn tính thẩm mỹ cho tổng thể căn hộ. Đây được xem là một trong những điểm khác biệt tạo nên sức hút của dự án đối với nhóm khách hàng thành đạt và giới chuyên gia.

Bàn giao hoàn thiện đồng bộ: Tối ưu thời gian, nâng cao giá trị khai thác

Bên cạnh thiết kế, tiêu chuẩn bàn giao cũng là yếu tố nhận được nhiều sự quan tâm tại sự kiện. Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng đề cao tính sẵn sàng sử dụng và hiệu quả khai thác tài sản, mô hình bàn giao full-finished đang trở thành xu hướng được ưa chuộng ở phân khúc cao cấp.

Tại The Emerald Boulevard, căn hộ được bàn giao hoàn thiện đồng bộ với hệ sinh thái Samsung SmartThings cùng hệ vật liệu và thiết bị đến từ các thương hiệu hàng đầu như Bosch, Hafele, Yale, Grohe, Schneider, An Cường và Samsung. Điều này giúp cư dân có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống ngay khi nhận nhà mà không cần tốn thêm thời gian, chi phí cho quá trình hoàn thiện nội thất hay lắp đặt công nghệ.

Đối với nhà đầu tư, đây cũng là lợi thế giúp căn hộ sớm đưa vào khai thác, tối ưu dòng tiền và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho thuê, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu thuê của đội ngũ chuyên gia và lao động chất lượng cao tại khu vực ngày càng gia tăng.

Chị Minh Hà (TP.HCM), khách tham quan nhà mẫu, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao việc dự án bàn giao hoàn thiện đồng bộ từ thiết bị, nội thất đến công nghệ thông minh. Điều này giúp chủ sở hữu tiết kiệm rất nhiều thời gian và chi phí sau khi nhận nhà, đồng thời có thể khai thác cho thuê gần như ngay lập tức.”

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm hệ nhà thông minh Samsung SmartThings tại căn hộ mẫu.

Bên cạnh tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện, dự án còn được CBRE đồng hành tư vấn quản lý vận hành, góp phần duy trì chất lượng sống và giá trị tài sản trong dài hạn.

Ba lớp trải nghiệm sống giữa tâm điểm phát triển mới của TP.HCM

Không chỉ kiến tạo một nơi an cư lý tưởng, The Emerald Boulevard phát triển triết lý “Luxury Layered Living”, mở ra ba lớp trải nghiệm sống đặc quyền, nơi vị thế, tận hưởng và sự tĩnh tại cùng hội tụ trong một không gian sống đẳng cấp.

Lớp đầu tiên là vị thế, đến từ mặt tiền Quốc lộ 13, cửa ngõ giao thương chiến lược kết nối TP.HCM với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và hưởng lợi từ hàng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai.

Lớp thứ hai là tận hưởng, với hệ tiện ích đa tầng chuẩn nghỉ dưỡng gồm hồ bơi Boulevard Pool, Jacuzzi, sauna, gym, yoga, thư viện, lounge và các không gian cộng đồng được bố trí xuyên suốt dự án.

Lớp cuối cùng là tĩnh tại, được tạo nên từ lợi thế trực diện sông Sài Gòn, địa thế cận thủy cùng hệ sinh thái cây xanh hiện hữu, mang đến môi trường sống cân bằng giữa nhịp phát triển đô thị.

Trong bối cảnh nhu cầu nâng cấp chất lượng sống ngày càng gia tăng, những dự án được đầu tư đồng bộ từ thiết kế, công nghệ, tiêu chuẩn bàn giao đến vận hành đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhóm khách hàng thành đạt. Với những giá trị đang được kiến tạo, The Emerald Boulevard cho thấy định hướng phát triển bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn tại mặt tiền Quốc lộ 13.