Mai Việt Land nhận 'cú đúp' tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam

Ngày 2/6/2026, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Lễ vinh danh Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Tại sự kiện, Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt (Mai Việt Land) đã được xướng tên tại hai hạng mục giải thưởng quan trọng.

Cụ thể, hội đồng thẩm định đã trao cho Mai Việt Land hai danh hiệu bao gồm: Top 10 Đơn vị tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam và Top 10 Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ngành bất động sản tốt nhất Việt Nam.

Mai Việt Land lọt Top 10 Đơn vị tư vấn và phát triển kinh doanh bất động sản tốt nhất Việt Nam

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II là hệ thống giải thưởng quy mô lớn do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức dưới sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng. Các doanh nghiệp được vinh danh phải trải qua quy trình thẩm định khắt khe từ hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành, dựa trên các tiêu chí về năng lực tài chính, uy tín thương hiệu, tính minh bạch và đóng góp cho thị trường.

Đại diện Mai Việt Land nhận danh hiệu TOP 10 Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ngành bất động sản tốt nhất Việt Nam

Sự kiện đón nhận hai danh hiệu cấp quốc gia lần này diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 7 năm thành lập của Mai Việt Land. Đại diện doanh nghiệp cho biết, kết quả này là sự thực chứng cho hiệu quả của hàng loạt dự án triển khai và phân phối thành công trên thị trường thời gian qua, đồng thời là động lực để đơn vị tiếp tục chiến lược mở rộng.

"Giải thưởng là sự ghi nhận đối với nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ của toàn hệ thống. Đây cũng là bệ phóng để chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết kiến tạo giá trị bền vững cho đối tác, khách hàng và thị trường," đại diện Mai Việt Land chia sẻ.

Hai giải thưởng cấp quốc gia này là sự khẳng định chắc chắn cho năng lực tư vấn và phát triển kinh doanh của Mai Việt Land thông qua danh mục dự án đa dạng, giàu tiềm năng trên thị trường. Trong đó, nổi bật phải kể đến các dự án quy mô như: Central Square Thái Nguyên, The Queen 360 Giải Phóng, Long Bien Central và Legacy 89. Đặc biệt, tại chính lễ trao giải lần này, dự án An Khánh Economy do Mai Việt Land đồng hành phát triển kinh doanh cũng đã được xướng tên tại hạng mục Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất Việt Nam.

Được biết, sau giai đoạn tích lũy nội lực, Mai Việt Land đang tăng tốc mở rộng quy mô mạng lưới văn phòng và chi nhánh trên toàn quốc và sẽ sớm tiết lộ các thương hiệu mới song hành. Việc đa dạng hóa hệ sinh thái và mở rộng địa bàn hoạt động được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp này nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế thương hiệu vị thế trên thị trường bất động sản trong giai đoạn mới.