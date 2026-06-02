Thành phố thông minh Bắc Hà Nội: Biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Trên trục phát triển kinh tế chiến lược Nhật Tân - Nội Bài, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đang từng bước định hình chuẩn mực đô thị thông minh cho Thủ đô trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh, công nghệ số và hội nhập toàn cầu. Được phát triển bởi liên doanh giữa Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo, dự án là biểu tượng của tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; đồng thời khẳng định tầm nhìn dài hạn, năng lực quy hoạch và vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại cho Hà Nội.

Dấu ấn phát triển trên trục kinh tế chiến lược phía Bắc Hà Nội

Trong Quy hoạch phát triển Thủ đô đến năm 2045, khu vực phía Bắc sông Hồng được xác định là cực tăng trưởng mới của Hà Nội với vai trò cửa ngõ quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và động lực phát triển kinh tế trong tương lai. Trên hành lang chiến lược ấy, trục Nhật Tân - Nội Bài được quy hoạch trở thành tuyến đô thị đối ngoại quan trọng của Thủ đô, nơi hội tụ các trung tâm tài chính, công nghệ, thương mại và dịch vụ theo chuẩn quốc tế.

Trục quy hoạch Nhật Tân – Nội Bài

Với vai trò “công dân doanh nghiệp kiểu mẫu” và định hướng phát triển gắn cùng trách nhiệm quốc gia, Tập đoàn BRG được Chính phủ và Thành phố Hà Nội giao nghiên cứu, lập và triển khai quy hoạch chi tiết 1/500 cho toàn bộ khu vực dọc hai bên tuyến Nhật Tân - Nội Bài với quy mô khoảng 2.080 ha và chiều dài hơn 11,7km.

Ngay từ giai đoạn đầu, Tập đoàn BRG đã chủ động thuê các đơn vị tư vấn quy hoạch và thiết kế quốc tế hàng đầu, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan quản lý và đơn vị chuyên môn trong nước để nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch trục Nhật Tân – Nội Bài, hướng tới kiến tạo một trục đô thị cửa ngõ mang tầm vóc quốc gia, kết nối Hà Nội với các dòng chảy đầu tư, công nghệ và thương mại toàn cầu.

Đồng hành kiến tạo hạ tầng đô thị Thủ đô hiện đại

Nằm trên trục phát triển chiến lược Nhật Tân - Nội Bài, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được quy hoạch là một đô thị thông minh thế hệ mới, tích hợp công nghệ tiên tiến, hệ sinh thái xanh và mô hình vận hành hiện đại theo chuẩn quốc tế. Lấy cảm hứng từ triết lý quy hoạch đô thị Nhật Bản, dự án hướng tới kiến tạo một thành phố sinh thái nơi thiên nhiên hòa quyện trong từng trải nghiệm sống, với hệ cảnh quan cây xanh, mặt nước và các tuyến đi bộ được quy hoạch liền mạch, mang đến nhịp sống thư thái, cân bằng và gần gũi với thiên nhiên. Đại lộ Sakura với hàng hoa anh đào mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản, tạo nên không gian cảnh quan giàu cảm xúc và thể hiện sự thanh bình, tinh tế cùng chuẩn mực sống đặc trưng của xứ sở mặt trời mọc giữa lòng Hà Nội.

Một trong những hạng mục quan trọng của dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội trong giai đoạn thi công là việc hạ ngầm hệ thống điện cao thế theo quy hoạch chung của trục Nhật Tân – Nội Bài. Theo lộ trình, việc đầu tư hạ ngầm lưới điện cần nhiều năm để các đơn vị chức năng thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, chủ đầu tư đã chủ động đầu tư nguồn lực lớn để thực hiện hạ ngầm toàn bộ hệ thống điện 110kV theo đúng quy hoạch.

Ngay sau khi hoàn thành hạ ngầm hệ thống điện và những phần việc cuối cùng về giải phóng mặt bằng, dự án lập tức bước vào giai đoạn tăng tốc thi công với nhiều hạng mục được đồng loạt triển khai như: hồ cảnh quan trung tâm cơ bản đã hoàn thành; hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn dự án và các hạng mục xây dựng quan trọng khác đang được tích cực triển khai trên diện rộng.

Việc chủ động đầu tư hạ ngầm hệ thống điện cao thế và đẩy nhanh các hạng mục thi công các hạng mục khẳng định cam kết của BRG và Sumitomo trong việc quyết liệt triển khai dự án theo đúng lộ trình đã đề ra. Đồng thời, thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp trong quá trình kiến tạo không gian đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững cho Thủ đô.

Biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội với tổ hợp tháp 108 tầng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của dự án là tổ hợp tháp tài chính – thương mại hỗn hợp cao 108 tầng với chiều cao dự kiến hơn 639m – là tòa tháp cao nhất Việt Nam. Phương án kiến trúc của Skidmore, Owings & Merrill (SOM) – đơn vị kiến trúc danh tiếng đứng sau nhiều công trình biểu tượng trên thế giới - đã giành giải nhất trong cuộc thi thiết kế.

Phối cảnh tòa tháp 108 tầng tại Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Mang ngôn ngữ kiến trúc giao thoa giữa tinh thần đương đại và vẻ đẹp cổ điển, tòa tháp được định hướng trở thành biểu tượng kiến trúc mới của Hà Nội với tầm nhìn panorama 360 độ mở rộng ra toàn bộ không gian xanh phía Bắc Thủ đô. Công trình gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa các chất liệu, màu sắc và triết lý không gian lấy cảm hứng từ “thủy” (nước), “viên” (vườn), “phong” (gió) và “nguyệt” (trăng), đan cài cùng hệ thống vườn trên không, tạo nên một hệ sinh thái kiến trúc sống động, đề cao sự giao hòa giữa con người, thiên nhiên và công nghệ hiện đại.

Không chỉ là điểm nhấn về chiều cao và kiến trúc, tổ hợp tháp còn được định hướng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và thu hút du lịch mang tầm quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội trên bản đồ các đô thị toàn cầu, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế, thương mại và dịch vụ chất lượng cao tại khu vực phía Bắc Thủ đô.

“Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng cho sự phát triển thịnh vượng và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ khu vực, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và các thương hiệu hàng đầu thế giới”, Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch Tập đoàn BRG chia sẻ.

Thành phố trung hòa carbon tiên phong tại Việt Nam và khu vực

Trong xu thế phát triển toàn cầu, các đô thị tương lai đang chuyển dịch mạnh mẽ theo mô hình carbon thấp và vận hành bền vững. Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội được quy hoạch theo định hướng này ngay từ nền tảng phát triển với sáu nhóm giải pháp gồm: năng lượng thông minh, cuộc sống thông minh, quản lý thông minh, sức khỏe và học tập thông minh, di chuyển thông minh và kinh tế thông minh.

Phối cảnh Dự án Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội

Hệ sinh thái năng lượng của dự án được nghiên cứu theo mô hình tiết kiệm và tái tạo năng lượng với nhiều giải pháp hiện đại như lưới điện thông minh, hệ thống quản lý năng lượng cho tòa nhà và hộ gia đình, hạ tầng xe điện và nền tảng quản lý môi trường bằng Internet vạn vật (IoT). Cùng với đó, hệ thống cây xanh, công viên, mặt nước và hành lang sinh thái được phát triển đồng bộ nhằm cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.

Với quy hoạch hiện đại, công nghệ tiên tiến và định hướng phát triển bền vững, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội đang từng bước thiết lập chuẩn phát triển đô thị mới cho Việt Nam và khu vực; đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh một Hà Nội hiện đại, xanh, thông minh và hội nhập quốc tế trên trục cửa ngõ chiến lược phía Bắc sông Hồng.