Tạo sự mới mẻ cho nhà chung cư bằng hệ khung vòm

TPO - Kiến trúc sư cho rằng "Khi bước chân vào một căn hộ chung cư, đa phần đều cho chúng ta cảm giác như bước vào một chiếc hộp tù túng và nhàm chán." Việc thay đổi cấu trúc không gian tạo ra sự mới mẻ cho trải nghiệm sống của gia chủ.

Hiện trạng căn hộ 63m2 có các bức tường bao che các khu chức năng vô tình làm cho không gian trở nên ngột ngạt và thiếu tính kết nối. Để tạo ra một không gian mới mẻ và cá tính hơn, KTS đã dỡ bỏ một số bức tường và thay vào đó bằng các hệ khung vòm.

Các hệ khung này được xếp đan xen nhau tạo ra các khoảng trống, theo đó các không gian được phân chia một cách ước lệ mà vẫn có sự liên kết giữa chúng.

Không còn ranh giới giữa những bức tường và trần, các hệ khung vòm tạo ra các không gian có chiều sâu và đầy thú vị, phá đi hình ảnh nhàm chán thường thấy trong các căn hộ có diện tích khiêm tốn.