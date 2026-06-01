Giá căn hộ tại Bình Dương tăng cao, điều gì khiến người mua thực sự quan tâm?

Khi mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương liên tục thiết lập những cột mốc mới, người mua nhà đã không còn chỉ nhìn vào đơn giá mỗi mét vuông. Thay vào đó, họ bắt đầu làm những phép tính thực tế hơn về công năng sử dụng thực tế cũng như bài toán dòng tiền sau khi xuống tiền sở hữu.

Khẩu vị dòng tiền dịch chuyển giữa "bão giá"

Sau khi Bình Dương chính thức sáp nhập vào TP.HCM, thị trường bất động sản phía Nam mở ra một chương mới với dư địa bứt phá lớn. Đi cùng với đó, giá căn hộ cũng không ngừng leo thang, dao động phổ biến từ 45–60 triệu đồng/m², thậm chí cao hơn ở các vị trí trung tâm. Tuy nhiên, do phần lớn nguồn cung mới vẫn đang trong quá trình xây dựng, người mua phải đối mặt với thời gian chờ đợi bàn giao khá lâu.

Chính áp lực này đã làm thay đổi hoàn toàn khẩu vị đầu tư. Thay vì mạo hiểm với các dự án "trên giấy", khách hàng hiện ưu tiên sản phẩm hiện hữu, "thấy tận mắt, sờ tận tay" để dọn vào ở hoặc khai thác cho thuê ngay lập tức.

Căn hộ sẵn sàng bàn giao được xem là giải pháp an toàn nhờ hạn chế tối đa rủi ro chậm trễ tiến độ, giúp nhóm khách hàng trẻ tối ưu hóa chi phí sinh hoạt và nhanh chóng bước vào giai đoạn ổn định cuộc sống.

Dòng căn hộ Ready Home của doanh nhân Cường Dollar & Giá trị sử dụng thực

Đón đầu làn sóng dịch chuyển này, dòng căn hộ Ready Home tại dự án The Maison – thuộc tập đoàn C-Holdings do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sở hữu đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của thị trường. Tọa lạc tại trung tâm Thủ Dầu Một, dự án sở hữu khả năng kết nối linh hoạt tới các khu công nghiệp lớn, trung tâm thương mại và hệ thống tiện ích dịch vụ hoàn chỉnh xung quanh.

Dòng căn hộ Ready Home đã hiện hữu tại trung tâm Thủ Dầu Một

Mang đến giá trị thực nhờ tiến độ bàn giao nhanh chóng, Ready Home giúp khách hàng khai thác công năng ngay khi xuống tiền, thu hút mạnh mẽ cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư căn hộ cho thuê. Đáng chú ý, dù thị trường liên tục tăng giá, dự án vẫn giữ mức hợp lý từ 35–36 triệu đồng/m². Định hướng này phản ánh đúng triết lý “Luxury but affordable” của C-Holdings khi kiến tạo không gian sống cao cấp nhưng vẫn vừa tầm tay số đông.

Chính sách linh hoạt gỡ rối tài chính từ The Maison

Không chỉ ghi điểm bằng sản phẩm thực, dòng căn hộ Ready Home còn tháo gỡ áp lực dòng tiền cho người mua nhờ loạt giải pháp tài chính tối ưu.

Chính sách bán hàng với dòng căn hộ Ready Home

Khách hàng chọn thanh toán nhanh bằng vốn tự có sẽ được nhận bàn giao nhà ngay kèm hỗ trợ đẩy nhanh thủ tục cấp sổ hồng. Với nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính, người mua có thể chọn đóng trước 20% nhận nhà, vay ngân hàng 50% với lãi suất 0% và trả chậm 30% còn lại trong 12 tháng; hoặc chỉ cần thanh toán trước 30% để nhận nhà ngay, vay đến 70% và hưởng mức chiết khấu hấp dẫn tới 7%.

Ngoài ra, phương án tự chi trả đóng trước 30% nhận nhà và trả chậm phần còn lại suốt một năm cũng là lựa chọn giúp dòng tiền thong thả hơn. Đặc biệt, những khách

Nhân đôi đặc quyền với chính sách đồng khởi từ C - Holdings

Gói đặc quyền "Đồng Khởi" từ Ready Home mang đến loạt ưu đãi thiết thực giúp tối ưu lợi ích cho cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Cụ thể, chủ nhân căn hộ sẽ nhận ngay gói nội thất cao cấp từ 150 triệu đến 2 tỷ đồng và được miễn phí quản lý dịch vụ trong 5 năm đầu.

Bên cạnh đó, chính sách cam kết thuê lại từ 6 – 10,5 triệu đồng/tháng mang lại dòng tiền thụ động an tâm cho nhà đầu tư, trong khi ưu đãi miễn phí 1 năm học phí tại Maison Kids giúp các gia đình trẻ giảm tải tối đa áp lực tài chính khi về nhà mới.

Khi giá trị thực tế và bài toán dòng tiền được đặt lên hàng đầu, dòng căn hộ Ready Home tại The Maison chính là điểm sáng lý tưởng. Sở hữu lợi thế nhận nhà ngay cùng chuỗi chính sách linh hoạt, dự án mang đến giải pháp an cư và đầu tư an toàn, tối ưu bậc nhất tại trung tâm Thủ Dầu Một hiện nay.

