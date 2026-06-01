Hạ tầng liên vùng mở rộng dư địa phát triển cho Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên

Tọa lạc tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được hưởng lợi từ các trục kết nối hiện hữu và những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai, tạo nền tảng cho mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng, thương mại và lưu trú bốn mùa.

Trong bất động sản nghỉ dưỡng, khả năng tiếp cận và quy mô thị trường khách hàng là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới sức sống vận hành của dự án. Với vị trí tại xã Diên Hà, khu vực Hưng Hà trước đây, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên nằm trong không gian kết nối giữa các trung tâm đô thị, công nghiệp và du lịch của vùng đồng bằng sông Hồng. Lợi thế này đang được củng cố khi hạ tầng giao thông của tỉnh Hưng Yên mới tiếp tục được đầu tư theo hướng liên thông và đồng bộ hơn.

Từ mạng lưới hiện hữu đến các trục kết nối đang mở rộng

Trên bình diện vùng, khu vực dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên có khả năng kết nối với các địa phương lân cận thông qua Quốc lộ 39, Quốc lộ 5, Quốc lộ 38, cầu Thái Hà và cầu Hưng Hà. Trong đó, cầu Thái Hà là công trình bắc qua sông Hồng trên tuyến nối khu vực Thái Bình cũ với khu vực Hà Nam cũ và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình; còn cầu Hưng Hà góp phần tăng cường kết nối sang khu vực Phố Hiến và mạng lưới giao thông phía Tây của tỉnh.

Một mắt xích quan trọng của mạng lưới liên vùng đã được đưa vào sử dụng khi tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đoạn qua Hưng Yên, được khánh thành vào tháng 7/2024. Tuyến đường có ý nghĩa trong việc hoàn thiện hành lang di chuyển giữa các trục cao tốc lớn, hỗ trợ lưu thông hàng hóa và hành trình liên tỉnh trong khu vực.

Cầu Hưng Hà góp phần tăng cường kết nối từ Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sang khu vực Phố Hiến và phía Tây của tỉnh.

Đáng chú ý, dự án đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến đã được khởi công vào tháng 10/2025. Tuyến đường dài khoảng 24,8 km, đi qua các xã Hưng Hà, Tiên La và Ngự Thiên, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2028. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối khu vực Hưng Hà, Diên Hà với các trung tâm đô thị, khu công nghiệp và các trục giao thông quan trọng của tỉnh Hưng Yên.

Đối với một điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, hạ tầng không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn tác động trực tiếp tới tần suất sử dụng dịch vụ. Khi mạng lưới giao thông liên vùng từng bước được cải thiện, khu vực Diên Hà có thêm điều kiện tiếp cận nhóm khách từ Hà Nội, Phố Hiến, khu vực Thái Bình cũ, Hà Nam cũ và các địa phương thuộc đồng bằng sông Hồng cho những chuyến nghỉ ngắn ngày, nghỉ dưỡng cuối tuần hoặc kết hợp chăm sóc sức khỏe.

Lợi thế kết nối này cũng phù hợp với định hướng phát triển mới của Hưng Yên sau khi mở rộng không gian hành chính. Tại lễ khởi công dự án vào tháng 12/2025, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên xác định công nghiệp, thương mại và dịch vụ du lịch là những trụ cột quan trọng, hướng tới hình thành các khu thương mại – dịch vụ du lịch hiện đại, quy mô lớn, có tính lan tỏa cao. Trong bối cảnh đó, việc khởi công Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được xem là một bước cụ thể hóa định hướng phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch chất lượng cao tại địa phương.

Dãy shophouse của dự án nằm ngay trên trục đường kết nối liên vùng thuận tiện.

Từ lợi thế kết nối đến mô hình nghỉ dưỡng khoáng nóng bốn mùa

Giá trị khác biệt của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên trước hết đến từ định hướng phát triển dựa trên nguồn khoáng nóng tự nhiên. Khu vực Diên Hà – nơi xây dựng dự án, được thiên nhiên ưu đãi với nguồn khoáng nóng quý hiếm, từng được UNICEF phát hiện và ghi nhận từ năm 1994. Dự án được quy hoạch theo mô hình hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, kết hợp khoáng nóng với dịch vụ lưu trú, thương mại, du lịch và các tiện ích cộng đồng.

So với mô hình nghỉ dưỡng phụ thuộc mạnh vào một mùa cao điểm, sản phẩm gắn với khoáng nóng có điều kiện mở rộng nhu cầu trải nghiệm trong nhiều thời điểm của năm, đặc biệt khi khách hàng ngày càng chú trọng nghỉ ngơi, phục hồi và chăm sóc sức khỏe. Đây là tiền đề để dự án phát triển chuỗi trải nghiệm không chỉ dừng ở lưu trú mà còn bao gồm thư giãn, ẩm thực, mua sắm và các hoạt động cộng đồng.

Không gian cảnh quan và khu phố thương mại được định hướng đồng bộ cùng trải nghiệm nghỉ dưỡng khoáng nóng.

Tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên, hệ tiện ích dự kiến bao gồm khu tắm onsen khoáng nóng trong nhà và ngoài trời, khu tắm bùn, không gian thư giãn, ẩm thực, phố đi bộ và khu thương mại. Cấu trúc tiện ích này tạo điều kiện tổ chức nhiều loại hình trải nghiệm, từ sử dụng dịch vụ trong ngày, nghỉ dưỡng cuối tuần đến lưu trú dài hơn.

Việc dự án được triển khai tại xã Diên Hà trong thời điểm Hưng Yên đầu tư mở rộng các trục kết nối mới tạo thêm dư địa cho một điểm đến nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe gắn với kinh tế địa phương. Từ hạ tầng liên vùng đến sản phẩm khoáng nóng bốn mùa, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên đang từng bước xây dựng nền tảng để trở thành điểm đến mới tại khu vực phía Đông Nam Thủ đô.