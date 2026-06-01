Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng khảo sát trực tuyến nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội trên toàn thành phố

Nguyễn Thành

TPO - TP. Đà Nẵng triển khai khảo sát nhu cầu thuê, mua nhà ở xã hội (NƠXH) và nhà lưu trú công nhân trên địa bàn nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Ngày 1/6, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã có thông báo triển khai khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch của UBND thành phố được ban hành trước đó.

Theo Sở Xây dựng, việc khảo sát nhằm thu thập thông tin thực tế về nhu cầu thuê, mua NƠXH và thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp, làm cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và triển khai các dự án NƠXH phù hợp với nhu cầu của người dân trong thời gian tới.

9983e8501860993ec071.jpg
Một dự án NƠXH hiện đang được Đà Nẵng cho thuê.

Đối tượng tham gia khảo sát là hộ gia đình, cá nhân thuộc các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, gồm: người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ thuộc diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở; hộ nghèo, cận nghèo; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức; người đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định; các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, giải tỏa nhà ở nhưng chưa được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường chuyên biệt và học sinh trường dân tộc nội trú công lập cũng thuộc diện khảo sát đối với nhu cầu thuê NƠXH.

Sở Xây dựng lưu ý, đợt khảo sát chỉ áp dụng đối với những người chưa từng được mua hoặc thuê NƠXH. Mỗi người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua NƠXH.

Theo Sở Xây dựng, toàn bộ quá trình khảo sát được thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm bảo đảm thuận tiện, chính xác và an toàn thông tin. Người dân có thể tham gia khảo sát bằng cách truy cập Cổng thông tin khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH (tại địa chỉ https://khaosatnhaoxahoi.1022.vn) hoặc quét mã QR do cơ quan chức năng cung cấp. Thời gian khảo sát diễn ra từ ngày 1/6 đến hết ngày 30/6/2026.

Điều kiện cụ thể để thuê, mua NƠXH ở Đà Nẵng

Đối với thuê NƠXH, người dân không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở hay thu nhập. Riêng trường hợp thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị hoạt động trong khu công nghiệp.

Đối với mua NƠXH, người đăng ký phải chưa từng được mua hoặc thuê mua NƠXH; chưa có nhà ở thuộc sở hữu tại khu vực đăng ký mua hoặc có nhà ở nhưng diện tích bình quân dưới 15m² sàn/người. Trường hợp có nhà ở nhưng cách nơi làm việc từ 20 km trở lên đối với khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo hoặc từ 30 km trở lên đối với các khu vực còn lại cũng được xem xét.

screenshot-2026-06-01-at-71443-am.png
Mã QR Đà Nẵng thực hiện khảo sát nhu cầu thuê, mua NƠXH của người dân.

Sở Xây dựng lưu ý, điều kiện nhà ở được xác định theo từng khu vực trước sáp nhập. Cụ thể, người đăng ký mua NƠXH tại khu vực TP. Đà Nẵng (trước hợp nhất) phải đáp ứng điều kiện nhà ở tại khu vực này và chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Đà Nẵng trước hợp nhất. Tương tự, người đăng ký mua tại khu vực tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) phải đáp ứng điều kiện tương ứng và chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Quảng Nam trước hợp nhất.

Về thu nhập, người thu nhập thấp, công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng; trường hợp nuôi con chưa thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng. Người đã kết hôn có tổng thu nhập hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng...

Các nhóm đối tượng khác cơ bản không yêu cầu điều kiện về thu nhập theo quy định.

Nguyễn Thành
#nhà xã hội #khảo sát #Đà Nẵng #nhà lưu trú #công nhân #phát triển nhà ở #kế hoạch nhà ở #Khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội Đà Nẵng #Chương trình phát triển nhà ở công nhân #Đối tượng khảo sát nhà ở xã hội #Phương thức khảo sát trực tuyến #Kế hoạch triển khai dự án nhà ở

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe