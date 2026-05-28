Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại Cần Thơ

TPO - Dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa được khởi công tại TP. Cần Thơ, với quy mô 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội, tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng.

Chiều 28/5, Bộ Công an phối hợp Công an TP. Cần Thơ tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại số 66 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Cái Khế. Đây là dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của lực lượng Công an tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Công trình được triển khai trên khu đất rộng hơn 31.400m², tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng.

Dự án gồm 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội và 159 căn nhà ở thương mại. Dự án gồm 3 toà chung cư cao 20 tầng, khuôn viên, trường mầm non, bãi đỗ xe.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã phối hợp các địa phương bố trí 55 quỹ đất phát triển nhà ở, dự kiến cung cấp hơn 47.500 căn hộ không sử dụng vốn đầu tư công. Đến nay, cả nước đã có 18 dự án được khởi công; nhiều dự án tại Hà Nội và TP.HCM đã hoàn thành phân bổ căn hộ cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức, việc phát triển nhà ở không chỉ giải quyết nhu cầu an cư, còn là chính sách hậu phương quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

Phối cảnh dự án nhà ở.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ tại khu vực Cần Thơ tăng mạnh. Qua khảo sát, hiện có gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ Công an tại TP. Cần Thơ có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Trung tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công bảo đảm ba tiêu chí, gồm chất lượng công trình tương đương nhà ở thương mại; kiến trúc hiện đại, góp phần làm đẹp đô thị; đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm an toàn, chất lượng lâu dài cho người sử dụng.