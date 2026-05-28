Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Khởi công dự án nhà ở xã hội cho lực lượng công an tại Cần Thơ

Nhật Huy

TPO - Dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân đầu tiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa được khởi công tại TP. Cần Thơ, với quy mô 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội, tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng.

Chiều 28/5, Bộ Công an phối hợp Công an TP. Cần Thơ tổ chức lễ khởi công Dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, tại số 66 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Cái Khế. Đây là dự án nhà ở dành cho cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của lực lượng Công an tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Công trình được triển khai trên khu đất rộng hơn 31.400m², tổng mức đầu tư khoảng 1.895 tỷ đồng.

Dự án gồm 943 căn hộ, trong đó có 784 căn nhà ở xã hội và 159 căn nhà ở thương mại. Dự án gồm 3 toà chung cư cao 20 tầng, khuôn viên, trường mầm non, bãi đỗ xe.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ đã phối hợp các địa phương bố trí 55 quỹ đất phát triển nhà ở, dự kiến cung cấp hơn 47.500 căn hộ không sử dụng vốn đầu tư công. Đến nay, cả nước đã có 18 dự án được khởi công; nhiều dự án tại Hà Nội và TP.HCM đã hoàn thành phân bổ căn hộ cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Trung tướng Đặng Hồng Đức, việc phát triển nhà ở không chỉ giải quyết nhu cầu an cư, còn là chính sách hậu phương quan trọng, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.

z7875165212938-e00bba5743d55b24e8f97429df866ffe.jpg
Phối cảnh dự án nhà ở.

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, nhu cầu nhà ở của cán bộ, chiến sĩ tại khu vực Cần Thơ tăng mạnh. Qua khảo sát, hiện có gần 4.200 cán bộ, chiến sĩ Công an tại TP. Cần Thơ có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Trung tướng Đặng Hồng Đức yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công bảo đảm ba tiêu chí, gồm chất lượng công trình tương đương nhà ở thương mại; kiến trúc hiện đại, góp phần làm đẹp đô thị; đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm an toàn, chất lượng lâu dài cho người sử dụng.

Nhật Huy
#nhà ở xã hội #lực lượng công an #Công an Cần Thơ #Bộ Công an #dự án

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe