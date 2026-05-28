Đầu tư sinh lời vượt trội: Giải mã bài toán dòng tiền tại Sun Casa Square

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn thanh lọc, nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những sản phẩm có giá trị thực, khả năng khai thác dòng tiền ổn định và tiềm năng tăng giá dài hạn. Tại khu vực Bắc TP.HCM – nơi được xem là “thủ phủ công nghiệp”– Sun Casa Square đang trở thành tâm điểm nhờ hội tụ nhiều lợi thế về giá bán, khả năng khai thác thương mại và tiềm năng tăng trưởng.

Đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp, một bất động sản thương mại hiệu quả phải đáp ứng hai yếu tố quan trọng: chi phí đầu vào hợp lý và khả năng tạo dòng tiền ổn định. Trên phương diện này, Sun Casa Square đang cho thấy nhiều lợi thế nổi bật.

Chi phí đầu tư hợp lý, khả năng sinh lời tốt

Hiện nay, nguồn cung nhà phố thương mại tại khu vực Bắc TP.HCM chủ yếu tập trung ở lõi trung tâm Thành phố mới với mức giá từ 6 – 10 tỷ đồng/căn. Trong khi đó, Sun Casa Square tọa lạc ngay cửa ngõ Khu công nghiệp VSIP II nhưng giá bán chỉ từ khoảng 3,2 đến hơn 4 tỷ đồng/căn.

Khoảng giá này mở ra cơ hội sở hữu shophouse với mức vốn hợp lý hơn, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng tốt cho dòng tiền đầu tư. Hiệu quả khai thác thực tế của hệ sinh thái Sun Casa cũng đã được chứng minh thông qua dự án Sun Casa Central liền kề.

Sau thành công giai đoạn 2025, Sun Casa Square tiếp tục giới thiệu ra thị trường giai đoạn 2026.

Tại đây, nhiều căn nhà phố đã được chuyên gia nước ngoài và quản lý cấp cao thuê với mức giá từ 15 – 25 triệu đồng/tháng. Tỷ suất lợi nhuận đạt khoảng 5 – 6%/năm[CMT1] , cao hơn mặt bằng chung của phân khúc nhà phố cùng tầm giá.

Ngoài mô hình cho thuê lưu trú, chủ sở hữu Sun Casa Square còn có thể khai thác các loại hình như F&B, văn phòng, showroom hoặc cửa hàng dịch vụ. Lợi thế lớn của dự án nằm ở nguồn khách hàng ổn định từ hơn 80.000 chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao đang làm việc tại VSIP II, VSIP III và các khu công nghiệp lân cận.

Thiết kế shophouse cũng được tối ưu cho cả kinh doanh và an cư. Tầng trệt phục vụ hoạt động thương mại, trong khi các tầng trên vẫn đảm bảo không gian sống riêng tư cho gia đình.

“Lợi ích kép” từ dòng tiền và giá trị tài sản

Không chỉ tạo nguồn thu hàng tháng, shophouse tại Sun Casa Square còn mang lại tiềm năng gia tăng giá trị tài sản theo thời gian. Đây được xem là “lợi ích kép” mà nhiều nhà đầu tư hướng đến trong bối cảnh các kênh đầu tư khác biến động.

Khác với những dự án chỉ có tiềm năng trên giấy, Sun Casa Square thừa hưởng sức sống thực từ cộng đồng cư dân hiện hữu và hệ sinh thái tiện ích đã hình thành.

Tại Sun Casa Central, tỷ lệ cư dân về ở và tỷ lệ sáng đèn đã đạt khoảng 60%. Nhiều thương hiệu F&B và dịch vụ như Highlands Coffee, The Cup Coffee, Trường quốc tế Viện trẻ thơ, Phòng khám đa khoa An Phú… đã hiện diện, góp phần tạo nên môi trường sống sôi động.

Đầu tư Sun Casa Square đón đầu dòng cư dân trí thức mới về Bắc TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, hệ thống tiện ích do VSIP phát triển như The Sun Sports Center, The Sun Park, The Container & Night Market cũng giúp gia tăng trải nghiệm cho cư dân và thu hút lượng khách bên ngoài đến vui chơi, mua sắm.

Để nâng cao giá trị thương mại cho dự án, chủ đầu tư còn hợp tác chiến lược với Meet One Global – đơn vị có kinh nghiệm vận hành hệ thống bán lẻ và dịch vụ.

Meet One Global từng tham gia phát triển cho nhiều thương hiệu như Lotteria, Hoàng Yến, GS25, Bia Tươi Hà Nội cùng nhiều tổ hợp giải trí lớn. Việc hợp tác với đơn vị này được xem là “bảo chứng” cho khả năng vận hành chuyên nghiệp của các dãy shophouse tại Sun Casa Square.

Nhờ đó, ngay sau khi bàn giao, các dãy nhà phố thương mại có thể nhanh chóng thu hút thương hiệu vào hoạt động, tạo sức hút giao thương và mang lại nguồn thu ổn định cho chủ sở hữu.

Tiềm năng tăng giá từ hạ tầng và quy hoạch

Bên cạnh bài toán dòng tiền, dư địa tăng giá dài hạn là yếu tố quan trọng giúp Sun Casa Square thu hút nhà đầu tư.

Sở hữu Sun Casa Square là sở hữu hệ sinh thái tiện ích được phát triển bởi VVSIP

Phường Vĩnh Tân – nơi dự án tọa lạc – đang trong quá trình đô thị hóa mạnh mẽ và được định hướng phát triển thành khu đô thị khoa học công nghệ phía Bắc TP.HCM. Điều này giúp khu vực trở thành điểm đến của tầng lớp chuyên gia và lao động trí thức.

Ngoài ra, nhiều công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 4 và cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào giai đoạn 2027 – 2028.

Khi các tuyến giao thông này đi vào hoạt động, khả năng kết nối liên vùng sẽ được cải thiện đáng kể, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM, Bình Dương và các tỉnh công nghiệp trọng điểm.

Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng khan hiếm, việc sở hữu shophouse tại khu vực đang phát triển mạnh như Sun Casa Square được xem là cơ hội đón đầu làn sóng tăng trưởng mới.

Có thể thấy, Sun Casa Square không chỉ mang đến cơ hội đầu tư với chi phí hợp lý, khả năng khai thác dòng tiền thực tế mà còn sở hữu tiềm năng tăng giá dài hạn nhờ hạ tầng và tốc độ đô thị hóa của khu vực.