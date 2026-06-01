Động lực khiến khách hàng Hà Nội sẵn sàng rời phố cổ để chuyển cư vào Đà Nẵng

Tại sự kiện mở bán Đảo Ngọc - Heirs To The Gems” ngày 31/5 ở Hà Nội, nhiều khách hàng cho biết sẵn sàng chuyển từ phố cổ Thủ đô vào Đà Nẵng sinh sống để tận hưởng môi trường sống vượt trội và triển vọng gia tăng giá trị tài sản. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ chuyển đổi vàng mua nhà của Vinhomes đang mở thêm một lựa chọn tích lũy tài sản hiệu quả cho người mua.

Rời phố cổ vào an cư bên biển Đà Nẵng để hưởng chất lượng sống tốt hơn

Tham gia sự kiện ngày 31/5, chị Nguyễn Thị Hương (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu một căn liền kề khoảng 80m² tại Đảo Ngọc (Vinhomes Hải Vân Bay) để đưa cả gia đình vào Đà Nẵng sinh sống. Sau hơn 30 năm sinh sống tại khu phố cổ, chị Hương nhận thấy cuộc sống trung tâm mang đến nhiều tiện lợi, nhưng đi kèm sự chật chội, đông đúc và áp lực môi trường ngày càng lớn.

“Điều tôi thích nhất ở Đảo Ngọc là môi trường sống trong lành, tốt cho sức khỏe. Có khỏe thì mình mới có thể đồng hành cùng con cháu. Tôi cũng lưu tâm nhiều đến vị thế độc bản và yếu tố phong thủy của dự án. Nhiều người bạn của tôi cũng đã mua nhà ở Đảo Ngọc và đang lên kế hoạch chuyển về sinh sống trong thời gian tới”, chị Hương chia sẻ.

Cùng chung dự định, ông Ngô Chân Thành (68 tuổi, Hà Nội) cho biết đã dành sự quan tâm cho Đà Nẵng - thành phố đáng sống nhất Việt Nam - từ nhiều năm nay và đang cân nhắc một ngôi nhà tại Đảo Ngọc cho con trai.

“Dự án của Vinhomes khi triển khai đều được tính toán rất kỹ về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện và các tiện ích đi kèm. Đây là điểm nổi bật của Vinhomes so với nhiều chủ đầu tư khác. Đó sẽ là nơi đáng sống cho các thế hệ trẻ muốn phát triển toàn diện”, ông Thành nhận định.

Bên cạnh sản phẩm độc bản, các chính sách bán hàng mới của Vinhomes cũng tạo động lực lớn cho khách hàng. Đối với chị Hương, chương trình hỗ trợ lãi suất kéo dài tới nửa thập kỷ là yếu tố giúp chị tự tin hơn để xuống tiền.

“Nếu mua một căn 80m2 giá khoảng 10 tỷ đồng thì tính ra mức lãi chỉ khoảng 5,7%, thấp hơn khá nhiều so với vay ngân hàng thông thường. Trong 60 tháng mình sẽ thoải mái hơn về tài chính, vẫn có thời gian tích lũy để thanh toán”, chị phân tích.

Trong khi đó, ông Thành đánh giá cao chính sách hỗ trợ chuyển đổi vàng mua nhà của Vinhomes, thông qua các công ty vàng bạc đá quý để quy đổi vàng thành tiền mặt để mua nhà. Đặc biệt, sau các mốc 3 hoặc 5 năm, nếu có nhu cầu, ông có thể trả nhà và nhận lại số tiền tương đương lượng vàng đã chuyển đổi tại thời điểm đó, kèm theo lợi nhuận 2%/năm.

“Vàng tự thân không tạo ra dòng tiền. Chính sách linh hoạt này giúp khách hàng thuận lợi hơn trong việc huy động nguồn lực để sở hữu những sản phẩm có vị trí đẹp, môi trường sống tốt và hệ sinh thái bài bản”, ông Thành nhận định.

Theo ghi nhận của các đơn vị phân phối, đây cũng là một trong những chính sách đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay.

“Nếu giữ vàng trong két sắt thì giá trị gia tăng nếu có chỉ đến từ việc vàng tăng giá, còn bất động sản có thể vừa tạo dòng tiền vừa tăng giá trị tài sản”, ông Nguyễn Đăng Hồng, Phó Tổng Giám đốc Queenland Group, phân tích.

Lãi cả vốn lẫn dòng tiền

Không chỉ được lựa chọn cho nhu cầu an cư, Đảo Ngọc còn hấp dẫn khách hàng Hà Nội nhờ khả năng tạo dòng tiền và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Theo ông Nguyễn Đăng Hồng, lượng giao dịch Đảo Ngọc tại Queenland Group đang duy trì ổn định với khoảng 15-20 căn mỗi ngày. Trong đó, nhiều khách hàng đã phải “cạnh tranh quyết liệt” để sở hữu từ hai căn liền nhau trở lên cho mục đích vừa ở vừa khai thác kinh doanh hoặc cho thuê.

“Nhiều bất động sản ở trung tâm Hà Nội có giá trị rất cao nhưng hiệu quả kinh doanh hoặc cho thuê chưa chắc đã tốt bằng Đà Nẵng. Nhìn thấy tiềm năng khai thác lâu dài, có những khách hàng còn quyết định bán các bất động sản khác để tập trung sở hữu sản phẩm tại Đảo Ngọc”, ông Hồng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Phát triển Kinh doanh Vision Realty, cho rằng dòng biệt thự song lập tại Đảo Ngọc có thể vận hành đa dạng mô hình từ villa nghỉ dưỡng, homestay cao cấp cho đến F&B, wellness, yoga retreat hay các dịch vụ trải nghiệm dành cho du khách.

Đặc biệt, công viên giải trí VinWonders nằm ngay trong lòng được xem là một động lực tăng trưởng lớn của toàn khu.

“VinWonders xuất hiện ở đâu thì dòng khách sẽ tập trung về đó. Khi tiện ích này đi vào vận hành, không chỉ hoạt động khai thác dịch vụ được hưởng lợi mà giá trị bất động sản cũng sẽ có thêm động lực tăng trưởng. Đó chính là lãi kép: lãi dòng tiền và lãi vốn. Thực tế, nhiều dự án trước đây của Vinhomes đã ghi nhận mức tăng trưởng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần chỉ trong vài năm sau khi hệ sinh thái hoàn thiện”, ông Hoàng nhận định.