Vinwonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến Học mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi khắp cả nước

Thông qua việc tài trợ hàng ngàn suất trải nghiệm vui chơi và đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục địa phương, VinWonders mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mang đến cho các em một mùa hè giàu trải nghiệm và đáng nhớ.

VinWonders tài trợ gần 4.000 suất trải nghiệm mùa hè cho thiếu nhi trên khắp Việt Nam

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục và nhà trường tại nhiều địa phương triển khai chương trình “Cùng em vui hè, cùng em lớn xanh”, mang đến gần 4.000 suất trải nghiệm dành cho học sinh tiêu biểu và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước.

Từ Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đến Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM, hàng ngàn em nhỏ đã có cơ hội bước vào những hành trình vui chơi, khám phá tại hệ sinh thái VinWonders như một phần thưởng ý nghĩa sau một năm học tập miệt mài.

VinWonders trên khắp cả nước rộn ràng tiếng cười của các em nhỏ ngày 1/6

Tại Phú Quốc, hơn 400 học sinh tiêu biểu đến từ 16 trường học trên đảo đã tham gia ngày hội trải nghiệm tại công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, khám phá thế giới động vật hoang dã và đại dương kỳ thú, nhiều em lần đầu tiên được tiếp cận những trải nghiệm quy mô lớn ngoài lớp học, mở rộng thêm góc nhìn về thiên nhiên và thế giới xung quanh.

Không khí 1/6 tràn ngập niềm vui tại VinWonders lan tỏa khắp 3 miền.

Không khí lễ hội tại Nha Trang cũng sôi động không kém khi hơn 300 học sinh đã cùng tham gia ngày hội thiếu nhi sôi động với các cuộc thi, hoạt động tương tác và chuỗi show diễn đặc sắc diễn ra xuyên suốt trong ngày. Aqua Fest cùng đại diễu hành lần đầu xuất hiện trên đảo Hòn Tre đã liên tục khuấy động không gian lễ hội. Âm nhạc rộn ràng, sắc màu rực rỡ, những nhân vật cổ tích khổng lồ cùng các màn trình diễn mãn nhãn đã biến cả hòn đảo thành một sân khấu mùa hè tưng bừng và ngập tràn cảm xúc.

Từ các show diễn đặc sắc đến những hoạt động tương tác sôi động, VinWonders mang đến một siêu lễ hội 1/6 trải dài từ Bắc vào Nam.

Không chỉ tại Phú Quốc hay Nha Trang, tại Cửa Hội và Nam Hội An, hàng nghìn bạn nhỏ cũng được tham dự ngày hội Quốc tế thiếu nhi sôi động với những workshop sáng tạo, cuộc thi rung chuông vàng, khám phá River Safari - vườn thú trên sông độc nhất Việt Nam. Cùng với đó, rất nhiều bạn học sinh với Giấy khen học sinh giỏi do Sở giáo dục địa phương xác nhận tại Vũ Yên, Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng được tặng những suất vui chơi, thưởng thức minishow và chương trình tương tác đặc sắc.

Xu hướng để trẻ “lớn xanh” từ trải nghiệm thực tế

Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều phụ huynh ưu tiên các hoạt động giúp trẻ được học hỏi, khám phá và trưởng thành thông qua trải nghiệm thực tế thay vì chỉ vui chơi đơn thuần. Đón đầu xu hướng này, VinWonders không ngừng mở rộng vai trò của một công viên giải trí truyền thống để trở thành không gian trải nghiệm, nơi trẻ được khám phá thiên nhiên, thế giới động vật, văn hóa và tham gia các hoạt động tương tác giàu tính thực tế cùng gia đình.

Những nụ cười thích thú trước các trải nghiệm mới mẻ tại VinWonders.

Điểm khác biệt của VinWonders không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng hoạt động, mà ở cách mỗi điểm đến được thiết kế như một “lớp học trải nghiệm” ngoài đời thực. Tại đây, trẻ có thể hóa thân thành Junior Zookeeper chăm sóc động vật, trở thành “nhà hải dương học nhí” khám phá đại dương hay bước vào những không gian tái hiện văn hóa và thiên nhiên sống động. Mỗi hành trình không chỉ mang đến niềm vui khám phá mà còn giúp các em mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng sự tò mò và kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh.

Những trải nghiệm thực tế cùng động vật đang trở thành lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên trong mùa hè.

Thông qua chuỗi hoạt động dịp 1/6 năm nay, VinWonders mong muốn mang đến cho các em nhiều cơ hội được vui chơi, khám phá và tận hưởng mùa hè theo cách trọn vẹn hơn. Giữa nhịp sống ngày càng gắn với thiết bị điện tử, những trải nghiệm được tự mình quan sát, chạm vào và khám phá có lẽ cũng chính là điều làm nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ nhất.