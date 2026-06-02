Đà Nẵng 'chốt' bảng giá đất mới: Giữ nguyên khu trung tâm, tăng giá khu vực ven biển

TPO - HĐND TP. Đà Nẵng thông qua quy định giá đất mới, giữ nguyên mặt bằng giá cũ tại khu vực trung tâm để ổn định tài chính và thu hút đầu tư.

HĐND TP. Đà Nẵng vừa thông qua Nghị quyết ban hành quy định về giá đất và bảng giá các loại đất trên địa bàn.

Trước đó, UBND TP. Đà Nẵng trình HĐND thành phố 4 phương án và được thống nhất chọn phương án 1. Cụ thể, đối với địa bàn Đà Nẵng (cũ), thành phố quyết định lựa chọn giải pháp giữ nguyên đơn giá đất tại bảng giá đất hiện hành. Quyết định này được đưa ra sau khi rà soát thực tế địa bàn này đã có 2 lần điều chỉnh tăng giá liên tiếp trong giai đoạn trước (mức tăng bình quân lớn từ 10% đến 170%).

Theo UBND TP. Đà Nẵng, việc giữ nguyên mặt bằng giá cũ giúp duy trì tính ổn định cao, tránh gây áp lực tài chính lên người dân khi thực hiện nghĩa vụ thuế và bảo vệ môi trường thu hút đầu tư.

Thành phố chỉ thực hiện bổ sung cập nhật giá cho 87 tuyến đường mới đã đặt tên và 26 tuyến đường đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng giá tương đồng.

Riêng đối với địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) tương ứng với 78 xã, phường, thành phố thống nhất thông qua bảng giá đất đã trình HĐND tại kỳ họp cuối năm 2025, với tỉ lệ tăng có lộ trình từ 9-70% so với giá đất hiện hành. Sự điều chỉnh này nhằm khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại của bảng giá đất cũ vốn đã áp dụng từ nhiều năm trước và chưa sát với giá thị trường.

Theo phụ lục của Sở Nông nghiệp và Môi trường, mức biến động giá đất ở đề xuất tại khu vực này có tỉ lệ tăng trung bình đạt 30% so với quy định hiện hành.

Cụ thể, khu vực huyện Thăng Bình (cũ) là một trong những nơi có mức biến động mạnh mẽ nhất, đặc biệt là các xã nằm ở ven biển. Trong đó, xã Thăng Trường ghi nhận mức tăng kỷ lục lên tới 64%. Liền kề đó, giá đất ở tại xã Thăng An cũng được điều chỉnh tăng mạnh ở mức 40%. Các xã khác có mức tăng dao động từ 24% đến 47% (như Thăng Phú tăng 47%, Đồng Dương tăng 41%, Thăng Điền tăng 32%, Thăng Bình tăng 24%).

Thành phố Hội An (cũ) cũng có sự điều chỉnh tăng giá khá đồng đều và ở mức cao tại các phường lõi trung tâm và tăng đột biến tại vùng đảo. Phường Hội An tăng 35%, phường Hội An Tây tăng 31% và phường Hội An Đông tăng 30%. Xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), giá đất ở có mức điều chỉnh tăng chạm mốc 70% so với hiện hành.