Đà Nẵng sắp đấu giá nguyên trạng hơn 400 cơ sở nhà, đất công

Nguyễn Thành

TPO - Trong danh sách đấu giá, các cơ sở nhà đất phần lớn là trụ sở cũ, trường học cũ, trạm y tế, nhà văn hóa, đất công sau sáp nhập đơn vị hành chính hoặc sau khi các cơ quan di dời, bố trí lại cơ sở làm việc…

Ngày 29/5, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, đã phê duyệt phương án quản lý, khai thác 439 cơ sở nhà, đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Trong đó có 414 cơ sở được đưa ra đấu giá nguyên trạng để khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí kéo dài.

Ngoài 414 cơ sở nhà đất dự kiến đấu giá, thành phố còn bố trí 6 cơ sở bàn giao lại cho địa phương, đơn vị sử dụng, 5 cơ sở chuyển cho Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng quản lý, 14 cơ sở được đề xuất chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa hoặc các mục đích công cộng khác.

Một trụ sở bỏ hoang ở trung tâm TP. Đà Nẵng.

Trong danh sách, các cơ sở nhà đất này phần lớn là trụ sở cũ, trường học cũ, trạm y tế, nhà văn hóa, đất công sau sáp nhập đơn vị hành chính hoặc sau khi các cơ quan di dời, bố trí lại cơ sở làm việc…

Các cơ sở đấu giá nguyên trạng hầu hết là trường học, cơ sở giáo dục, nhà làm việc trải đều ở khắp các xã, phường tại Đà Nẵng. Trong đó tại các xã miền núi thuộc Quảng Nam cũ có rất nhiều cơ sở giáo dục, trường mầm non, tiểu học...

Đáng chú ý, một số tài sản có diện tích lớn, vị trí thuận lợi được kỳ vọng tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách khi tổ chức đấu giá thành công. Trong đó có Trường Trung học Tiểu La (phường Ngũ Hành Sơn), Khu đất 88 Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê), cơ sở 270 Trần Phú (phường Hải Châu), khu đất 73 Phan Châu Trinh (phường Tam Kỳ); Trường cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam...

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu việc khai thác quỹ nhà đất công phải bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tình trạng bỏ hoang, xuống cấp, lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.

Theo phương án được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng, quy hoạch và tài sản trên đất để hoàn thiện thủ tục đấu giá đối với từng cơ sở.

Trong thời gian chưa tổ chức đấu giá hoặc chưa có quyết định xử lý cuối cùng, các cơ sở đủ điều kiện sẽ được cho thuê ngắn hạn nhằm tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.

