Hà Nội dự kiến tạo lập quỹ nhà ở an sinh

TPO - Nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội của Thành phố là nhà ở được tạo lập nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng cần được hỗ trợ về nhà ở hoặc phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đáng chú ý, thành phố có thể thuê nhà ở của tổ chức, cá nhân để tạo lập quỹ nhà ở trong trường hợp cần thiết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành dự thảo Quy định về các biện pháp tạo lập, quản lý, khai thác nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô.

Việc tạo lập quỹ nhà ở an sinh được thực hiện thông qua các hình thức: Đầu tư xây dựng mới các dự án nhà ở bằng vốn đầu tư công của Thành phố; Mua nhà ở thương mại, nhà ở xã hội để bổ sung quỹ nhà ở an sinh; Tiếp nhận quỹ nhà ở được bàn giao cho Thành phố theo cơ chế hoàn trả, thanh toán, hỗ trợ hoặc theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật; Chuyển đổi công năng, sắp xếp lại nhà, đất công đủ điều kiện để tạo lập quỹ nhà ở an sinh theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; Tiếp nhận nhà ở do tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ, hiến tặng hợp pháp cho Thành phố...

Một khu nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

Đặc biệt, Thành phố khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư xây dựng, cải tạo hoặc đóng góp nguồn lực hợp pháp để phát triển quỹ nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội. Các doanh nghiệp tham gia đầu tư, tạo lập quỹ nhà ở được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tín dụng, thủ tục đầu tư và các cơ chế hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Hằng năm, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp xã rà soát nhu cầu nhà ở phục vụ mục tiêu an sinh xã hội và phát triển Thủ đô, làm cơ sở đề xuất phương án huy động nguồn lực xã hội hóa.

Đáng chú ý, Thành phố có thể thuê nhà ở của tổ chức, cá nhân để tạo lập quỹ nhà ở trong trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật.

Về đối tượng được xem xét bố trí nhà ở bao gồm:

Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

Cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố;

Chuyên gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, trí thức và nhân lực chất lượng cao;

Người bị thu hồi đất phải bố trí tái định cư tạm thời;

Các trường hợp khó khăn về nhà ở và đáp ứng điều kiện;

Người gặp khó khăn đột xuất về nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn hoặc tình huống bất khả kháng khác; Các đối tượng đặc thù khác do UBND TP Hà Nội quyết định.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu việc xét duyệt, bố trí sử dụng nhà ở phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn và đúng thứ tự ưu tiên. Trong đó, mỗi đối tượng chỉ được bố trí sử dụng một suất nhà ở trong cùng một chính sách hỗ trợ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người được bố trí nhà ở có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, đúng thỏa thuận, đúng nội quy quản lý sử dụng và chấp hành sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Giá thuê do UBND TP Hà Nội ban hành được điều chỉnh định kỳ tối thiểu 3 năm/lần hoặc khi có biến động lớn về chi phí quản lý vận hành.