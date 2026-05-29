Thanh tra đề nghị xử lý cán bộ chậm xác định giá thuê đất

TPO - Dù cho doanh nghiệp thuê đất đã hơn 3 năm, tới nay cơ quan liên quan của Cà Mau chưa xác định được giá thuê, số tiền phải nộp nên chưa thu được ngân sách. Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cán bộ, nguyên lãnh đạo sở liên quan.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm để xảy ra chậm trễ trong việc xác định giá cho thuê 2 khu đất tại phường 3, Bạc Liêu (cũ).

Theo kết luận, tháng 2 và tháng 4/2023, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) có quyết định cho Công ty TNHH Vận hành Vincom Retail và Công ty CP Du lịch Bạc Liêu thuê 2 khu đất rộng hơn 5.600 m2 để kinh doanh thương mại, dịch vụ. Đến nay giá đất cho thuê chưa được thẩm định, phê duyệt và chưa thu tiền về cho ngân sách.

Thanh tra xác định việc chậm trễ trong tham mưu, kiểm tra, thẩm định và phê duyệt giá đất cho thuê đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trong các năm 2023, 2024 và 2025. Vụ việc có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bạc Liêu (cũ), trực tiếp với Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực.

Thanh tra cho rằng đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn Định giá đất và Tài nguyên môi trường phía Nam chậm tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu, khiến thời gian hoàn thiện phương án giá đất vượt quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường trước đây, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm chính.

Thanh tra tỉnh Cà Mau xác định ông Nguyễn Bình Thuận - nguyên Giám đốc Sở TTN&MT tỉnh Bạc Liêu nay là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau thiếu kiểm tra, đôn đốc cấp dưới, dẫn đến việc xác định giá đất kéo dài.

Ông Lê Văn Phương - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu (nay là Chủ tịch UBND phường Vĩnh Trạch) bị xác định chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, không kịp thời báo cáo, trao đổi trong tập thể lãnh đạo sở khi phát sinh vướng mắc. Khi Giám đốc Sở nhắc nhở, ông Phương vẫn xử lý và ký các báo cáo về UBND tỉnh trễ.

Thanh tra kết luận ông Phương thực hiện không đúng nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ, vi phạm quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Thanh tra cũng chỉ ra trách nhiệm của một số cá nhân khác liên quan, như Ông Giang Văn Tuy - nguyên Phó Chi cục Trưởng phụ trách Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bạc Liêu (nay là Phó Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Cà Mau), bà Nguyễn Ngọc Hạnh - nguyên Phó Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bạc Liêu, ông Trần Quốc Cần - nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu, các địa phương liên quan.

Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Bình Thuận, ông Giang Văn Tuy, ông Trần Quốc Cần, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Văn Phương, bà Nguyễn Ngọc Hạnh do để xảy ra sai sót trên.

Thanh tra cũng kiến nghị sau khi phương án giá đất được thẩm định và phê duyệt, nếu việc áp dụng dẫn đến thất thu ngân sách, tiếp tục xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.