Nhiều người trẻ tìm thấy không gian sống, làm việc và khởi nghiệp tại Vinhomes Golden City

Chuỗi hoạt động “Hè năng động” mang đến bầu không khí sôi động tại Vinhomes Golden City, thu hút đông đảo cư dân và du khách tham gia. Không chỉ tạo nên những trải nghiệm vui chơi, giải trí hấp dẫn cho các gia đình, các sự kiện còn góp phần thắp lên sức sống cho toàn khu đô thị, kiến tạo một cộng đồng gắn kết tại tâm điểm phát triển mới phía Nam Hải Phòng.

Lễ hội mùa hè kéo cộng đồng về tâm điểm mới phía Nam Hải Phòng

Chiều ngày 30/5, sự kiện “Hè năng động cùng Vinhomes Golden City” biến Công viên Central Forest 5ha thành một tâm điểm lễ hội tại Hải Phòng.

Tại khu vực trung tâm, bầu trời trở nên rực rỡ hơn với hàng trăm cánh diều đủ màu sắc bay lượn trong gió, thu hút đông đảo gia đình và các em nhỏ tham gia.

Cách đó không xa, khu vực bong bóng nghệ thuật với những quả bóng khổng lồ nhiều màu sắc trở thành điểm vui chơi sôi động.

Không gian sáng tạo nghệ thuật cũng luôn trong tình trạng kín chỗ khi cả bố mẹ và con cái cùng say sưa vẽ tranh, tô tượng, tạo nên kỷ niệm khó quên dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.

Sự kiện “Hè năng động cùng Vinhomes Golden City” ngày 30/5 thu hút đông đảo các gia đình và cư dân tham gia.

Có mặt tại sự kiện từ khá sớm, chị Phạm Thị Nhàn (TP.Hà Nội) cho biết đây không phải lần đầu gia đình chị đến Vinhomes Golden City. Trước đó, vào dịp khai trương công viên, cả nhà đã đến trải nghiệm không khí lễ hội.

“Lần đó các con rất thích, di chuyển từ Hà Nội về đây cũng tiện nên khi biết có chương trình ‘Hè năng động cùng Vinhomes Golden City’, cả gia đình đã sắp xếp quay lại”, chị Nhàn cho biết.

Thực tế, những gia đình như chị Nhàn xuất hiện ngày càng nhiều tại các sự kiện của Vinhomes Golden City. Họ không chỉ đến tham quan, tìm hiểu dự án mà còn muốn trực tiếp trải nghiệm môi trường sống, gặp gỡ những hàng xóm tương lai.

Vừa hỗ trợ cậu con trai 6 tuổi thắt lại dây diều, anh Trần Quang Vinh (phường Hoà Nghĩa, TP. Hải Phòng) hào hứng chia sẻ: “Trẻ con thì vui chơi, người lớn chúng tôi cũng có không gian để thư giãn, trò chuyện và kết giao bạn bè mới. Tôi cảm nhận rất rõ một nhịp sống gắn kết, văn minh đang hiện hữu tại Vinhomes Golden City.”

Công viên Central Forest rộng 5ha thu hút đông đảo người dân đến vui chơi và trải nghiệm.

Trước đó, sự kiện khai trương công viên Central Forest và chương trình chào hè 2026 diễn ra trùng với dịp lễ hội Hoa Phượng Đỏ, góp phần bổ sung thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân địa phương, đồng thời tô điểm thêm diện mạo của một đại đô thị hiện đại đang hình thành tại phía Nam Hải Phòng.

Nơi người trẻ thiết kế cuộc sống theo cách riêng

Có mặt tại chuỗi sự kiện, rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư dành sự quan tâm cho dòng sản phẩm nhà phố đa công năng của Vinhomes Golden City, đặc biệt là những người trẻ.

Trong mắt nhóm khách hàng này, dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội kết hợp linh hoạt giữa sống, làm việc và kinh doanh trong cùng không gian.

Anh Ngô Đức Quý (phường Lê Chân, TP. Hải Phòng) vừa quyết định xuống tiền tại khu Bình Minh, đánh giá căn nhà 4 tầng với diện tích đất 67,5 m2 được thiết kế đa công năng giúp anh thỏa sức sáng tạo thiết kế theo ý thích.

“Tôi sẽ dùng tầng 1 làm văn phòng làm việc để tối ưu chi phí, vừa đảm bảo không gian sinh hoạt của gia đình ở tầng trên. Khi dự án lấp đầy, tôi có thể cải tạo tầng 1 thành siêu thị tiện ích để phục vụ nhu cầu của cộng đồng gần 40.000 cư dân nội khu, cùng hàng nghìn chuyên gia, lao động từ các khu công nghiệp lân cận mà không phải thay đổi kết cấu của nhà”, anh Quý nói.

Bên cạnh giá trị sử dụng và tiềm năng khai thác, nhà phố tại Vinhomes Golden City còn được nhiều chủ sở hữu xem là không gian thể hiện phong cách sống và dấu ấn cá nhân.

“Việc tự tay thiết kế và bài trí giúp tôi biến mỗi mét vuông nhà thành một tuyên ngôn về gu thẩm mỹ với đối tác và khách hàng”, anh Quang Hiếu (TP. Hải Phòng) chia sẻ.

Nhà phố đa công năng tại Vinhomes Golden City đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau của chủ nhà.

Sở hữu vị trí chiến lược trên trục đại lộ 363 cùng lợi thế kết nối nhanh chóng với hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, như đường Vành đai 2, cầu Hải Thành và cầu Rào 3, Vinhomes Golden City ngày càng gia tăng sức hút trên thị trường. Từ đây, cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến trung tâm Hải Phòng, các khu công nghiệp lớn cũng như các địa phương lân cận, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Bên cạnh đó, môi trường sống sinh thái với hơn 40 ha cho mảng xanh, 164 tiện ích đang từng bước biến Vinhomes Golden City thành bến đỗ an cư lý tưởng, nhất là khi nội đô Hải Phòng ngày càng quá tải và chật chội, thiếu không gian xanh và tiện ích công cộng.

Về mặt tài chính, với chính sách “khóa trần” lãi suất từ 0-6% trong 5 năm, nhiều phương án giãn tiến độ thanh toán lên tới 18-36 tháng cùng kế hoạch bàn giao từ tháng 9/2026, Vinhomes Golden City đang tạo điều kiện để nhiều người trẻ sở hữu bất động sản thấp tầng ngay từ giai đoạn đầu của hành trình tích lũy tài sản.

Trong bối cảnh khu Nam Hải Phòng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, Vinhomes Golden City đang trở thành lựa chọn của những người trẻ muốn chủ động thiết kế tương lai theo cách riêng của mình.