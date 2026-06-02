Đà Nẵng lần đầu có loạt biệt thự thiết kế theo tinh thần Ryokan Nhật Bản

Sự hiện diện và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki thể hiện niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của thành phố; đồng thời minh chứng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực.

Ngày 1/6, Tập đoàn Mikazuki tổ chức lễ khai trương Mikazuki Villas - The Ryokan tại Khu du lịch Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa (phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng).

Mikazuki Villas - The Ryokan nằm bên bờ biển Nguyễn Tất Thành, gồm 14 căn biệt thự 2 và 3 phòng ngủ với diện tích rộng rãi lên đến 284m²/căn, được phát triển dành riêng cho những kỳ nghỉ gia đình nhiều thế hệ.

Mikazuki Villas - The Ryokan khai trương và bắt đầu đón khách từ 15/6/2026.

Những căn villa được thiết kế theo tinh thần Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và tiện nghi hiện đại, hướng đến sự thư thái, cân bằng. Mỗi căn đều có không gian mở đón sáng tự nhiên cùng hệ tiện ích tinh tế. Tại đây, hồ bơi riêng được tích hợp hệ thống làm ấm nước vào mùa đông và những ngày chuyển lạnh, giúp duy trì không gian thư giãn lý tưởng cho du khách bất kể sự thay đổi của thời tiết.

Không gian bên trong được bố trí phòng khách rộng mở, khu vực dùng bữa riêng với tầm nhìn sân vườn xanh mát, tạo nên sự cân bằng giữa tính riêng tư và cảm giác gắn kết. Từng chi tiết đều được chăm chút theo tinh thần omotenashi đặc trưng của Nhật Bản – đề cao sự chu đáo, trọn vẹn và cảm giác dễ chịu trong suốt quá trình lưu trú.

Bên cạnh đó, khách lưu trú đồng thời có thể tận hưởng toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng đặc trưng của Da Nang Mikazuki như khoáng nóng onsen chuẩn Nhật, Công viên nước Mikazuki 365, chuỗi nhà hàng đa dạng cùng nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe và giải trí cao cấp khác. Mikazuki Villas - The Ryokan chính thức bắt đầu đón khách từ ngày 15/6/2026.

Những căn villa được thiết kế theo tinh thần Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và tiện nghi hiện đại, hướng đến sự thư thái, cân bằng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố nhìn nhận, sự hiện diện và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki tại Đà Nẵng thể hiện niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của thành phố; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

“Với kiến trúc đậm bản sắc Nhật Bản, mô hình vận hành chuyên nghiệp cùng định hướng phát triển bền vững, Mikazuki Villas The Ryokan sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đặc sắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Đà Nẵng trên thị trường trong nước và quốc tế” – lãnh đạo thành phố chia sẻ và nhấn mạnh, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Tập đoàn Mikazuki nói riêng phát triển ổn định, hiệu quả và lâu dài.

Theo ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Mikazuki Villas - The Ryokan đi vào phục vụ sẽ đáp ứng nhu cầu phân khúc khách sạn cao cấp của du khách. Không chỉ vậy còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của Đà Nẵng, thúc đẩy quan hệ kinh tế Nhật Bản và Việt Nam.