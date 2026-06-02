Hà Nội: Hơn 3.600 người bốc thăm online giành suất mua NƠXH giá khoảng 1 tỷ đồng/căn

TPO - Với lượng hồ sơ nhiều hơn so với nguồn cung, chủ đầu tư Dự án nhà xã hội CT3 Kim Chung sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến cho hơn 3.654 người mua, thuê mua. Quá trình bốc thăm có sự giám sát của công an và các cơ quan liên quan để đảm bảo minh bạch.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án, đại diện liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng công ty Viglacera - CTCP cho biết, dự kiến ngày 20/6 sẽ tổ chức bốc thăm trực tuyến để xác định người được mua, thuê mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Theo ông Trung, quá trình bốc thăm trực tuyến sẽ có sự giám sát của công an và các cơ quan liên quan để đảm bảo minh bạch.

Đại diện liên danh chủ đầu tư cho biết, dự án này ghi nhận 3.654 hồ sơ hợp lệ, trong khi tổng số căn để bán, thuê mua và thuê là 929 căn. Với lượng hồ sơ gấp nhiều lần nguồn cung, việc bốc thăm trực tiếp có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự và công tác kiểm soát.

Do đó, giải pháp bốc thăm trực tuyến để tăng khả năng giám sát, lưu trữ dữ liệu, hạn chế tối đa các tác động chủ quan, từ đó đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng cho người dân.

Theo kế hoạch, việc bốc thăm sẽ được tổ chức theo từng nhóm đối tượng và từng khung thời gian cụ thể trong ngày. Buổi sáng dành cho các trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội; buổi chiều dành cho các trường hợp thuê mua và thuê. Các nhóm ưu tiên sẽ được thực hiện theo đúng quy định trước khi tiếp tục bốc thăm đối với hồ sơ còn lại.

Dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung từng gây “sốt” ngay khi mở nhận hồ sơ trong bối cảnh nguồn cung nhà giá rẻ khan hiếm, giá nhà thương mại liên tục neo cao. Những ngày đầu tiếp nhận hồ sơ, hàng trăm người dân đã có mặt từ nửa đêm, xếp hàng xuyên đêm với hy vọng nộp được hồ sơ sớm. Thậm chí, những ngày sau đó, người dân phải "đội mưa" xếp hàng chờ bấm số.