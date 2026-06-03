Cú đúp giải thưởng quốc gia và quả ngọt từ triết lý đô thị vị nhân sinh của Phú Mỹ Hưng

Từ một khu đô thị kiểu mẫu được vinh danh "đáng sống nhất" tại phía Nam, hệ giá trị 33 năm của Phú Mỹ Hưng đang tiếp tục kiến tạo nên một tiêu chuẩn sống mới tại Vùng Thủ đô với dự án Hồng Hạc City.

Sức sống của một hệ giá trị vượt thời gian

Tối 2/6, tại Lễ trao giải Bất động sản Việt Nam lần 2 diễn ra ở Hà Nội, Phú Mỹ Hưng đã được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng: "Top 10 Khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam" dành cho khu đô thị hiện hữu và "Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất" cho dự án mới Hồng Hạc City.

Hai giải thưởng, dù trao cho hai dự án ở hai miền đất nước và ở những giai đoạn phát triển khác nhau, lại cùng gặp gỡ ở một điểm chung: Sự công nhận dành cho tư duy phát triển đô thị bền vững, lấy chất lượng sống của con người làm trung tâm.

Ông Trương Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng nhận giải Top 10 Dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam, dành cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: PMH.

Hình thành từ đầu thập niên 1990, Phú Mỹ Hưng từ lâu đã được xem là khu đô thị kiểu mẫu tiêu biểu của cả nước. Đây là lần thứ hai dự án này được xướng tên tại Giải thưởng quốc gia Bất động sản Việt Nam, tiếp nối thành tích "Nhà phát triển bất động sản uy tín nhất" và "Khu đô thị tốt nhất" đạt được vào năm 2018.

Tuy nhiên, với chủ đầu tư, khái niệm "đáng sống" ngày nay đã được mở rộng. Đô thị không chỉ cần quy hoạch tốt, môi trường xanh hay hạ tầng đồng bộ, mà cốt lõi là phải giúp cư dân khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và tài sản có khả năng tích lũy giá trị bền vững. Sự xác nhận từ giải thưởng lần này cũng chính là minh chứng cho chiến lược "Phú Mỹ Hưng 2.0" đang được doanh nghiệp triển khai, hướng tới mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế và thương mại hàng đầu khu vực.

Đô thị Phú Mỹ Hưng không chỉ định hướng quy hoạch tốt, môi trường xanh, hạ tầng đồng bộ, mà cốt lõi là phải giúp cư dân khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn và tài sản có khả năng tích lũy giá trị bền vững. Ảnh: PMH.

Thành công từ tư duy dài hạn này cũng đang lan tỏa mạnh mẽ đến các dự án mới ở phía Nam. Điển hình như Phú Mỹ Hưng Harmonie tại Bình Dương - một dự án nâng chuẩn trải nghiệm sống, đã ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ ấn tượng lên tới 80% chỉ sau chưa đầy 2 tháng mở bán.

Hồng Hạc City - dấu ấn mới tại cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô

Không dừng lại ở thị trường quen thuộc, hệ giá trị lõi của Phú Mỹ Hưng đang tiếp tục hành trình Bắc tiến với dự án Hồng Hạc City. Giải thưởng "Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất" chính là lời khẳng định cho tầm nhìn và chất lượng quy hoạch của một đô thị mang tính bước ngoặt.

Nằm trên quỹ đất rộng gần 198 ha tại Bắc Ninh, cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, dự án sở hữu lợi thế nằm ngay tâm điểm của một cực tăng trưởng mới thuộc Vùng Thủ đô. Ông Trương Quốc Hưng - Phó tổng giám đốc Phú Mỹ Hưng - nhấn mạnh: "Hồng Hạc City không phải là một bản sao của đô thị tại TPHCM, mà là một bước tiến nâng cao nhằm đón đầu nhu cầu sống của 20-30 năm tới.

Dự án Hồng Hạc City của Phú Mỹ Hưng nhận được Giải thưởng "Top 10 Dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất". Ảnh: PMH.

Sự kết nối khéo léo nhất ở Hồng Hạc City chính là việc tôn trọng và phát huy bản sắc văn hóa bản địa. Thay vì áp đặt một mô hình đô thị máy móc, dự án thổi hồn văn hóa Kinh Bắc vào quy hoạch. Những hình ảnh mộc mạc như cổng làng, mái đình, nón quai thao hay cây đa, bến nước được tái hiện tinh tế qua lăng kính kiến trúc đương đại. Điều này tạo nên một không gian giao thoa độc đáo: vừa là đô thị tích hợp hiện đại bậc nhất, vừa giữ được chiều sâu văn hóa truyền thống".

Để hiện thực hóa không gian sống cho quy mô dân số dự kiến 27.000 người, Phú Mỹ Hưng đã hợp tác cùng Nomura - Tập đoàn phát triển bất động sản toàn cầu đến từ Nhật Bản. Liên doanh này đặt mục tiêu xây dựng một môi trường sống có khả năng trưởng thành cùng cư dân qua nhiều thế hệ.

"Chúng tôi không xây một khối công trình hay bán một ngôi nhà, mà hướng đến kiến tạo một không gian sống hạnh phúc", ông Trương Quốc Hưng nói. Ảnh: PMH.

Với mật độ xây dựng toàn khu chỉ 27,9%, dự án ưu tiên tối đa cho hệ sinh thái tiện ích. Từ năm 2025, hàng loạt công trình quy mô đã bắt đầu hình thành, nổi bật là công viên trung tâm rộng 17,8 ha lớn bậc nhất miền Bắc và khu phức hợp trải nghiệm Temporary quy mô 6,2 ha. Sức hút của đô thị vị nhân sinh này đã được minh chứng rõ rệt: Sau đợt mở bán thành công zone F1-1 vào tháng 6/2025, cuối tháng 5/2026 vừa qua, chủ đầu tư tiếp tục ra mắt 397 căn thuộc zone F1-2 và dự kiến sẽ bàn giao những tổ ấm đầu tiên vào cuối năm nay.

"Chúng tôi không xây một khối công trình hay bán một ngôi nhà, mà hướng đến kiến tạo một không gian sống hạnh phúc", ông Trương Quốc Hưng chia sẻ. Giá trị thực sự của đô thị không nằm ở thời điểm mở bán, mà ở chất lượng sống sau hàng chục năm. Và cú đúp giải thưởng quốc gia chính là sự ghi nhận xứng đáng cho khát vọng kiến tạo những giá trị bền vững ấy của Phú Mỹ Hưng.