Ê-kíp Sơn Tùng xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang

TPO - Sau nghi vấn chiếm dụng nghệ thuật trong MV "Come My Way", ê-kíp của Sơn Tùng M-TP nhận thiếu sót trong quá trình thiết kế bối cảnh, cho biết đang làm việc trực tiếp với nghệ sĩ thị giác Lê Giang để tìm hướng xử lý.

Ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách art direction và set design cho MV Come My Way - đăng thông báo xin lỗi nghệ sĩ Lê Giang, tác giả tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn chỉ) thực hiện năm 2017.

Trong vai trò phát triển hình ảnh cho dự án, ê-kíp đã "tham khảo ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu” trong tác phẩm của Lê Giang nhưng chưa xin phép, trao đổi hoặc lấy ý kiến từ đầu.

Microwave Soups nhận đây là thiếu sót thuộc trách nhiệm của đơn vị trong quá trình phát triển thiết kế bối cảnh cho dự án của Sơn Tùng. Đơn vị nhận trách nhiệm về việc chưa đủ chặt chẽ và chu đáo trong quy trình làm việc, nhìn nhận mỗi tác phẩm nghệ thuật là kết quả của lao động sáng tạo nghiêm túc, mang dấu ấn cá nhân của tác giả.

Đơn vị này nói thêm việc tham khảo nhưng không trao đổi trước khiến nghệ sĩ Lê Giang cảm thấy bị tổn thương và không được tôn trọng. Ê-kíp xin lỗi vì ứng xử thiếu cẩn trọng với tác phẩm và tác giả, ghi nhận góp ý của tác giả.

Ngay khi nhận ra vấn đề, Microwave Soups cùng đại diện Antiantiart - đơn vị tham gia sản xuất và điều phối dự án - chủ động liên hệ nghệ sĩ Lê Giang xin lỗi và trao đổi phương án giải quyết.

Sơn Tùng tạo độ thảo luận lớn những ngày qua sau khi phát hành MV Come My Way.

Các bên đang tiếp tục làm việc trên tinh thần thiện chí, tìm hướng xử lý phù hợp. Microwave Soups gửi lời xin lỗi đối tác, cá nhân và tổ chức liên quan vì ảnh hưởng phát sinh ngoài mong muốn.

Phía Sơn Tùng cũng gọi đây là “bài học đắt giá” trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm. Đơn vị cam kết nghiêm túc rà soát, siết chặt quy trình vận hành nội bộ để hạn chế lặp lại các sai sót tương tự trong tương lai.

Đơn vị sản xuất và điều phối dự án nhận lỗi chưa kiểm soát chặt khâu thiết kế bối cảnh, chịu trách nhiệm trong quá trình phối hợp và kiểm soát chung, đồng thời xin lỗi Sơn Tùng vì bị ảnh hưởng sau vụ việc.

Ngày 2/6, tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine đăng bài viết trên Threads, làm dấy lên tranh luận về sự tương đồng giữa tác phẩm sắp đặt Vestige of the Land (Tàn chỉ) của Lê Giang và bối cảnh xuất hiện khoảng phút 3:55 trong MV Come My Way. Tổ chức này đồng thời công bố nội dung trao đổi qua email giữa nghệ sĩ và ê-kíp thực hiện dự án.

Trong email, nghệ sĩ Lê Giang đặt câu hỏi về nguồn gốc ý tưởng của bối cảnh xuất hiện trong MV và cho rằng set quay có một số điểm tương đồng với tác phẩm cô thực hiện năm 2017.