Ngôi nhà như một thiền viện bình yên

TPO - Gia chủ mong có một chốn bình yên, thanh tịnh, thoát khỏi cái bụi bặm xô bồ của thành phố. KTS thiết kế ngôi nhà cho họ với ý tưởng về một thiền viện tại gia, dù ở đâu họ cũng có thể lắng lại và chiêm nghiệm.

Ngôi nhà nằm trong một con hẻm nhỏ tại TP.HCM. Kiến trúc sư thiết kế để không có giới hạn trong công trình này. Gia chủ dù đi hay đứng ở nơi nào cũng có thể quan sát được các góc còn lại, ai ai cũng nhìn thấy nhau một cách thấp thoáng, lắng nghe nhau, gọi nhau, nghĩ về nhau...

Dù diện tích ngang hẹp nhưng với chiều sâu, KTS vẫn dành một khoảng diện tích cho sân trước với mặt tiền là một lớp gạch bông gió vừa ấn tượng vừa thoáng khí. Kết hợp với bụi tre bên ngoài cao và phủ xanh tạo ra một khoảng trời hiếm có trước cửa nhà.

Bên trong được thiết kế với các khoảng thông và lệch tầng giúp không gian thoáng và rộng rãi hơn. Giếng trời có nhiệm vụ đưa ánh sáng và không khí xuống các tầng bên dưới. Qua giếng trời, ban ngày nắng trải trên các bức tường cao tạo nên sự chuyển động thú vị của thời gian.

Ngôi nhà thi công bằng phương pháp lắp ráp, chỉ xây tường bao xung quanh, còn lại là câu chuyện liên kết của gỗ, sắt, thạch cao, cemboard,...

Vật liệu sử dụng mộc mạc, tự nhiên: gạch không nung để trần, gỗ chỉ quét dầu bảo vệ, cemboard không sơn, sắt giữ nguyên màu kim loại,... Như một ý niệm về sự nguyên bản: "Mọi thứ là như vậy, bản chất thế nào thì hãy là thế đó!"