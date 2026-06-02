Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm: 'Không phải thiết kế sẵn một đô thị hoàn chỉnh'

Ngô Tùng

TPO - Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, khi bàn về quy hoạch có tầm nhìn 100 năm, điều quan trọng không phải là thiết kế sẵn một đô thị hoàn chỉnh cho các thế hệ tương lai mà sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có để thế hệ sau vẫn còn không gian và cơ hội phát triển.

Ngày 2/6, tại Hội thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm do HĐND TPHCM tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất nhiều định hướng lớn cho quy hoạch quan trọng này.

Sử dụng hợp lý các nguồn lực

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, khi bàn về quy hoạch 100 năm, điều quan trọng không phải là thiết kế sẵn một đô thị hoàn chỉnh cho các thế hệ tương lai mà là sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có để thế hệ sau vẫn còn không gian và cơ hội phát triển.

Ông Sơn cho rằng thành phố cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn quỹ đất chiến lược và gia tăng không gian xanh. Trong tầm nhìn dài hạn, TPHCM cần đặt mục tiêu nâng mạnh tỷ lệ không gian xanh nhằm cải thiện chất lượng sống đồng thời để dành quỹ đất cho các nhu cầu phát triển trong tương lai

2t8a5957.jpg
KTS Ngô Viết Nam Sơn nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel cho rằng với dân số khoảng 14 triệu người hiện nay, TPHCM cần tính đến 50 năm nữa sẽ quy hoạch bao nhiêu và cộng đồng dân cư đó có một nền văn hóa như thế nào. Theo ông, bên cạnh việc định vị, quy hoạch về kinh tế, TPHCM cần quy hoạch không gian sống, môi trường sống của người dân, của thế hệ con cháu trong tương lai ngay từ bây giờ vì chính điều đó sẽ giúp cho TPHCM có nguồn lực để phát triển.

"Nếu không có dân số tốt, không có các điều kiện sống tốt thì dần dần người dân sẽ rời đi và thành phố mất dần nguồn lực" - ông Kỳ nói.

2t8a6005.jpg
Ông Nguyễn Quốc Kỳ trao đổi tại hội thảo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel đặt vấn đề: "Sau sáp nhập, TPHCM có nhiều dân tộc khác nhau, có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, tâm tư, nguyện vọng khác nhau. Nên chăng, chúng ta cần định vị căn cước văn hóa của mình. TPHCM với vị thế đã có thì căn cước văn hóa là cái gì để chúng ta định vị, xây dựng và phát triển nó một cách lâu dài?".

Biến thách thức thành cơ hội phát triển

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài (Đại học Kinh tế TPHCM) cho rằng bên cạnh cách tiếp cận động lực và cực tăng trưởng, cần bổ sung cách tiếp cận cân bằng, hướng đến bền vững. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoạch định một thành phố 50 năm, 100 năm sau sẽ như thế nào đối với các thế hệ tương lai.

Đồng tình với quan điểm của đơn vị tư vấn khi coi khu vực Thủ Đức là một “silicon valley”, GS. Hoài cũng nêu rõ TPHCM với hơn 60 trường đại học và các viện nghiên cứu thì cần có tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thành phố.

“Cần tiếp cận ở góc độ hệ sinh thái nhiều hơn là việc đi vào một không gian cụ thể” - ông Hoài nói.

2t8a5926.jpg
Các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi tại hội thảo.

Trao đổi xoay quanh vấn đề giao thông - một điểm nghẽn lâu nay của TPHCM, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Hải (THACO) đánh giá thành phố đang đối mặt với tình trạng đô thị phát triển nhanh hơn giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Ông cho rằng bản quy hoạch cần đề xuất thêm các giải pháp giao thông di chuyển hiệu quả cho các vùng nội đô và khu vực lân cận để giải quyết triệt để những bất cập, vướng mắc hiện nay.

Ông Trần Bá Dương cũng nhấn mạnh đến năng lực cạnh tranh của thành phố. Theo đó, thành phố cần xác định rõ vị thế và thế mạnh riêng biệt của mình. “Chúng ta cần hướng tới phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành tích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp hỗ trợ trong nước với các doanh nghiệp FDI thay vì chỉ đề cập chung chung” - ông Dương góp ý.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, cho rằng sức cạnh tranh của thành phố trong thế kỷ XXI không còn nằm ở đất đai hay lao động giá rẻ mà ở khả năng tái tạo tài nguyên, giảm phát thải carbon và chất lượng môi trường sống.

Một thành phố lớn và tăng trưởng nhanh chưa chắc đã là một thành phố đáng sống và bền vững. Với quy mô 14 triệu dân, khối lượng rác thải và nước thải phát sinh là cực lớn. Theo ông Kỳ, thay vì coi đó là gánh nặng chi phí xử lý, thành phố cần xem đây là nguồn tài nguyên thứ cấp để tạo ra ngành công nghiệp mới và chuỗi giá trị mới.

IMG_0510_LWTP.JPG
Các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho việc hoạch định tương lai TPHCM trong 50 năm, 100 năm. Ảnh tư liệu: Ngô Tùng

Việc xây dựng Quy hoạch tổng thể thành phố với tầm nhìn 100 năm mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, nhằm định hình mô hình phát triển tích hợp, đồng bộ về không gian, hạ tầng, kinh tế - xã hội; tối ưu hóa nguồn lực phát triển; nâng cao chất lượng sống của người dân; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng thời khẳng định vị thế của TPHCM trong vùng Đông Nam Bộ, cả nước và khu vực.

Ngô Tùng
#quy hoạch tổng thể TPHCM #chuyên gia quy hoạch #HĐND TPHCM #hội thảo #trung tâm đổi mới sáng tạo #KTS Ngô Viết Nam Sơn #thế hệ tương lai #bản quy hoạch #nguồn lực phát triển

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe