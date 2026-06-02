Quy hoạch TPHCM tầm nhìn 100 năm: 'Không phải thiết kế sẵn một đô thị hoàn chỉnh'

TPO - Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn, khi bàn về quy hoạch có tầm nhìn 100 năm, điều quan trọng không phải là thiết kế sẵn một đô thị hoàn chỉnh cho các thế hệ tương lai mà sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có để thế hệ sau vẫn còn không gian và cơ hội phát triển.

Ngày 2/6, tại Hội thảo Quy hoạch tổng thể TPHCM tầm nhìn 100 năm do HĐND TPHCM tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học đề xuất nhiều định hướng lớn cho quy hoạch quan trọng này.

Sử dụng hợp lý các nguồn lực

Theo KTS Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners, khi bàn về quy hoạch 100 năm, điều quan trọng không phải là thiết kế sẵn một đô thị hoàn chỉnh cho các thế hệ tương lai mà là sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có để thế hệ sau vẫn còn không gian và cơ hội phát triển.

Ông Sơn cho rằng thành phố cần đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn quỹ đất chiến lược và gia tăng không gian xanh. Trong tầm nhìn dài hạn, TPHCM cần đặt mục tiêu nâng mạnh tỷ lệ không gian xanh nhằm cải thiện chất lượng sống đồng thời để dành quỹ đất cho các nhu cầu phát triển trong tương lai

KTS Ngô Viết Nam Sơn nêu ý kiến tại hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel cho rằng với dân số khoảng 14 triệu người hiện nay, TPHCM cần tính đến 50 năm nữa sẽ quy hoạch bao nhiêu và cộng đồng dân cư đó có một nền văn hóa như thế nào. Theo ông, bên cạnh việc định vị, quy hoạch về kinh tế, TPHCM cần quy hoạch không gian sống, môi trường sống của người dân, của thế hệ con cháu trong tương lai ngay từ bây giờ vì chính điều đó sẽ giúp cho TPHCM có nguồn lực để phát triển.

"Nếu không có dân số tốt, không có các điều kiện sống tốt thì dần dần người dân sẽ rời đi và thành phố mất dần nguồn lực" - ông Kỳ nói.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ trao đổi tại hội thảo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel đặt vấn đề: "Sau sáp nhập, TPHCM có nhiều dân tộc khác nhau, có nhiều luồng suy nghĩ khác nhau, tâm tư, nguyện vọng khác nhau. Nên chăng, chúng ta cần định vị căn cước văn hóa của mình. TPHCM với vị thế đã có thì căn cước văn hóa là cái gì để chúng ta định vị, xây dựng và phát triển nó một cách lâu dài?".

Biến thách thức thành cơ hội phát triển

GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài (Đại học Kinh tế TPHCM) cho rằng bên cạnh cách tiếp cận động lực và cực tăng trưởng, cần bổ sung cách tiếp cận cân bằng, hướng đến bền vững. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hoạch định một thành phố 50 năm, 100 năm sau sẽ như thế nào đối với các thế hệ tương lai.

Đồng tình với quan điểm của đơn vị tư vấn khi coi khu vực Thủ Đức là một “silicon valley”, GS. Hoài cũng nêu rõ TPHCM với hơn 60 trường đại học và các viện nghiên cứu thì cần có tiếp cận hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho thành phố.

“Cần tiếp cận ở góc độ hệ sinh thái nhiều hơn là việc đi vào một không gian cụ thể” - ông Hoài nói.

Các nhà lãnh đạo, chuyên gia trong nước và quốc tế trao đổi tại hội thảo.

Trao đổi xoay quanh vấn đề giao thông - một điểm nghẽn lâu nay của TPHCM, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Trường Hải (THACO) đánh giá thành phố đang đối mặt với tình trạng đô thị phát triển nhanh hơn giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị. Ông cho rằng bản quy hoạch cần đề xuất thêm các giải pháp giao thông di chuyển hiệu quả cho các vùng nội đô và khu vực lân cận để giải quyết triệt để những bất cập, vướng mắc hiện nay.

Ông Trần Bá Dương cũng nhấn mạnh đến năng lực cạnh tranh của thành phố. Theo đó, thành phố cần xác định rõ vị thế và thế mạnh riêng biệt của mình. “Chúng ta cần hướng tới phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành tích hợp, kết hợp chặt chẽ giữa công nghiệp hỗ trợ trong nước với các doanh nghiệp FDI thay vì chỉ đề cập chung chung” - ông Dương góp ý.

Ông Đinh Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, cho rằng sức cạnh tranh của thành phố trong thế kỷ XXI không còn nằm ở đất đai hay lao động giá rẻ mà ở khả năng tái tạo tài nguyên, giảm phát thải carbon và chất lượng môi trường sống.

Một thành phố lớn và tăng trưởng nhanh chưa chắc đã là một thành phố đáng sống và bền vững. Với quy mô 14 triệu dân, khối lượng rác thải và nước thải phát sinh là cực lớn. Theo ông Kỳ, thay vì coi đó là gánh nặng chi phí xử lý, thành phố cần xem đây là nguồn tài nguyên thứ cấp để tạo ra ngành công nghiệp mới và chuỗi giá trị mới.

Các chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho việc hoạch định tương lai TPHCM trong 50 năm, 100 năm. Ảnh tư liệu: Ngô Tùng