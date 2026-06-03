Alphanam được xướng tên hai hạng mục tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II, Alphanam được vinh danh ở hai hạng mục: “Top 10 tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam” với Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa do Công ty Cổ phần Đầu tư Công viên Văn hóa Mường Hoa làm chủ đầu tư; và “Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội” dành cho Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square - đơn vị chủ đầu tư một số dự án nhà ở xã hội thuộc định hướng phát triển của Alphanam tại nhiều khu vực trên cả nước. Hai chủ đầu tư này đều là đơn vị thành viên trực thuộc Alphanam – một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân tiêu biểu tại Việt Nam.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2018 và đến nay trở lại với lần thứ II, Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng - là một trong những giải thưởng có quy mô và uy tín hàng đầu của ngành bất động sản Việt Nam. Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Giải thưởng lần thứ II được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh các doanh nghiệp, dự án tiêu biểu, đồng thời góp phần định hình những chuẩn mực minh bạch, nhân văn và bền vững cho thị trường bất động sản.

Chính thức phát động từ tháng 8/2025, Giải thưởng đã trải qua hơn 9 tháng triển khai cùng quy trình làm việc nghiêm túc, chặt chẽ và công tâm với Hội đồng Giám khảo bao gồm các chuyên gia đầu ngành, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các nhà báo uy tín. Lễ trao giải diễn ra ngày 2/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội; với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Dấu ấn từ các dự án được đầu tư bài bản

Hai lần được xướng tên tại hai hạng mục của Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II cho thấy định hướng phát triển sản phẩm bất động sản của Alphanam đang bám sát những chuyển động quan trọng của thị trường. Các sản phẩm trong hệ sinh thái Alphanam được đặt trong mối tương quan với bản sắc địa phương, chất lượng không gian sống, giá trị sử dụng dài hạn và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của cộng đồng.

Ở hạng mục “Top 10 tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam”, Quần thể Nghỉ dưỡng Quốc tế Alphora Muong Hoa cho thấy định hướng kiến tạo một điểm đến quốc tế tại Sa Pa, đón đầu xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa và sự phát triển của bất động sản vùng núi. Dự án quy tụ chuỗi thương hiệu quản lý vận hành khách sạn hàng đầu thế giới như Marriott International, InterContinental Hotels & Resorts và Accor Group – những tên tuổi đã khẳng định vị thế trên toàn cầu và cùng đặt niềm tin vào tiềm năng phát triển của Sa Pa. Sự hiện diện đồng thời của các thương hiệu nổi tiếng này góp phần thiết lập chuẩn mực vận hành mới cho Sa Pa - nơi du lịch đang dịch chuyển từ trải nghiệm ngắn ngày sang nghỉ dưỡng cao cấp gắn với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây cũng là cơ sở để Alphora Muong Hoa được nhìn nhận như một dự án có tiềm năng khai thác dài hạn, không chỉ gia tăng sức hấp dẫn của Sa Pa trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn góp phần mở rộng dư địa phát triển của bất động sản vùng núi trong giai đoạn mới.

Ở hạng mục “Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển Nhà ở xã hội”, Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square được vinh danh, khẳng định định hướng của Alphanam trong việc “tiên phong thay đổi quan niệm về chất lượng và môi trường sống của nhà ở xã hội”. Vai trò này đang được cụ thể hóa thông qua một số dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Đông Á Golden Square làm chủ đầu tư tại Lào Cai, Cà Mau, Nha Trang, Hà Nam; góp phần mở rộng dấu ấn của Alphanam trong phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu an cư thực chất. Cách tiếp cận nhà ở xã hội của Alphanam không chỉ dừng ở bài toán cung ứng nhà ở, mà còn hướng tới nâng cao chuẩn an cư, chất lượng sống và giá trị sử dụng lâu dài cho người dân.

Kiến tạo dấu ấn trên thị trường bất động sản

Những giải thưởng tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II không phải là dấu mốc đơn lẻ, mà đang nối tiếp hành trình hiện diện bền bỉ của Alphanam trên thị trường bất động sản Việt Nam. Với nền tảng hơn 50 dự án, quỹ đất khoảng 5.000 ha và danh mục sản phẩm trải rộng từ khu đô thị, khách sạn, căn hộ cao cấp, văn phòng thương mại, bất động sản công nghiệp đến nhà ở xã hội, Alphanam đang từng bước định hình vị thế của một nhà phát triển bất động sản có chiến lược dài hạn.

Không chỉ ghi dấu tại các bảng xếp hạng và hệ thống giải thưởng, một số dự án của Alphanam còn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương. Đầu năm 2026, lễ động thổ và khởi công Dự án nhà ở xã hội Golden Square Nha Trang vinh dự có sự hiện diện của ông Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Hiện nay, Alphanam đang tích cực xúc tiến đầu tư và mở rộng quỹ đất trên khắp các vùng miền từ Bắc đến Nam, với các vùng đất nhiều tiềm lực như Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ và nhiều tỉnh thành khác. Mỗi khu vực được Tập đoàn nghiên cứu kỹ lưỡng về tiềm năng phát triển, hạ tầng và xu hướng thị trường nhằm gia tăng cơ hội đầu tư chiến lược, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và tăng trưởng kinh tế địa phương. Đó là tiền đề cho các dự án quy mô lớn, thể hiện rõ tầm nhìn và chiến lược phát triển dài hạn của Alphanam.

Điểm đáng chú ý là các giải thưởng của Alphanam không dừng ở một dự án hay một loại hình sản phẩm riêng lẻ, mà trải rộng trên nhiều phân khúc và mô hình phát triển khác nhau. Điều này cho thấy năng lực của Alphanam không chỉ nằm ở quy mô quỹ đất hay số lượng dự án, mà còn ở khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn vận hành ngày càng cao của thị trường.