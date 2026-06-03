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Địa ốc

Vinhomes nhận 'siêu giải thưởng' – dẫn đầu thị trường bất động sản Việt Nam

P.V

Tại lễ trao Giải thưởng Quốc gia lần thứ 2, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã CK: VHM) đã được vinh danh đặc biệt - Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam, đồng thời chiếm vị thế áp đảo với 8 dự án thuộc các hạng mục “nhất Việt Nam”, khẳng định tầm vóc vượt trội của một doanh nghiệp tiên phong kiến tạo thị trường.

Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức, vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng như thông lệ, năm 2026, Hội đồng giám khảo quyết định ra mắt “siêu Giải thưởng” - Giải đặc biệt - Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam, tôn vinh duy nhất Nhà phát triển bất động sản có tầm ảnh hưởng vượt trội trên thị trường. Với điểm số xuất sắc ở hầu hết các tiêu chí, Vinhomes đã vinh dự nhận siêu giải thưởng và trở thành “Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam” đầu tiên được ghi nhận ở cấp quốc gia.

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Ông Phạm Thiếu Hoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes nhận giải đặc biệt - Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam

Tầm ảnh hưởng của Vinhomes không chỉ được thể hiện ở năng lực kinh doanh, tài chính, quy mô phát triển, chất lượng sản phẩm; mà còn ở khả năng kiến tạo thị trường, thay đổi diện mạo đô thị, tiên phong thúc đẩy thị trường và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh giải thưởng đặc biệt dành cho chủ đầu tư, hệ sinh thái dự án và thương hiệu của Vinhomes cũng được vinh danh áp đảo tại các hạng mục “nhất Việt Nam”, từ phân khúc nhà ở thương mại đến nhà ở xã hội.

Cụ thể, tại hạng mục Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất - Vinhomes có 2 dự án được xướng tên là Vinhomes Global Gate Hạ Long (Quảng Ninh); Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) bởi lợi thế “độc bản - không thể sao chép”.

Trong khi đó, Top 10 dự án khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam vinh danh Vinhomes Global Gate (Hà Nội), Vinhomes Royal Island (Hải Phòng) với không gian sống đẳng cấp, các hoạt động kết nối cư dân xây dựng cộng đồng và hệ thống hạ tầng kết nối vượt trội.

Top 10 dự án nhà ở thương mại tiềm năng nhất gọi tên Vinhomes Wonder City (Hà Nội) và Vinhomes Golden City (Hải Phòng) - bởi giá trị vượt trội của mô hình all-in-one cùng tốc độ hoàn thiện các tiện ích ấn tượng.

Ở khu vực phía Nam, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TPHCM) - siêu đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam tiếp tục đạt danh hiệu Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của Vinhomes nhằm cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống cho thế hệ tương lai.

Đặc biệt, Vinhomes đã được vinh danh Top 10 doanh nghiệp tiên phong phát triển nhà ở xã hội với thương hiệu Happy Home - khẳng định tinh thần sát cánh cùng Chính phủ vì mục tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Việc đồng thời được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam cùng 8 hạng mục “nhất Việt Nam” với số lượng áp đảo đã minh chứng cho chiến lược phát triển toàn diện, bền bỉ và tầm nhìn dài hạn của Vinhomes. Đây là động lực để doanh nghiệp tiếp tục kiến tạo những dự án quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và thúc đẩy thị trường bất động sản Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

P.V
#Vinhomes #bất động sản #giải thưởng #dự án lớn #thị trường Việt Nam #đô thị

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