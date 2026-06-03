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Địa ốc

KN Holdings được vinh danh top 10 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam

P.V

Tối ngày 02/6/2026, tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tập đoàn KN Holdings đã được vinh danh trong hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam”.

Đây là một trong những hạng mục danh giá nhất của giải thưởng, quy tụ những doanh nghiệp bất động sản tiêu biểu, có năng lực phát triển dự án quy mô lớn và đóng góp tích cực cho sự phát đô thị, du lịch, thương mại và dịch vụ tại Việt Nam.

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Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn KN Holdings nhận cúp vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam” từ Ban Tổ chức

Theo Ban Tổ chức, KN Holdings được đánh giá cao khi đáp ứng hệ thống tiêu chí khắt khe của Hội đồng Giám khảo với các chuẩn mực tiệm cận quốc tế. Các tiêu chí xét chọn không chỉ dựa trên quy mô doanh nghiệp, năng lực tài chính, chất lượng dự án và uy tín thương hiệu, mà còn ghi nhận khả năng dẫn dắt xu hướng phát triển, đóng góp thiết thực cho thị trường cũng như vai trò đồng hành cùng chiến lược phát triển bền vững của quốc gia.

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Đại diện 10 doanh nghiệp được vinh danh trong hạng mục “Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam” chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Việc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Bất động sản hàng đầu Việt Nam là sự ghi nhận cho hành trình phát triển bền bỉ, tầm nhìn dài hạn và năng lực kiến tạo những dự án có quy mô lớn, chất lượng cao cùng giá trị vận hành bền vững mà KN Holdings đã theo đuổi trong suốt nhiều thập kỷ.

Với gần 50 năm hình thành và phát triển, KN Holdings từng bước khẳng định vị thế trên thị trường thông qua hệ sinh thái hoạt động đa ngành, trải rộng trên các lĩnh vực bất động sản, khu công nghiệp, logistics, năng lượng tái tạo, dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng và sân golf tiêu chuẩn quốc tế. Nền tảng đa ngành này tạo nên năng lực phát triển toàn diện, góp phần gia tăng giá trị cộng hưởng cho các dự án và củng cố vị thế của Tập đoàn trên thị trường.

Trong lĩnh vực bất động sản, từ nền tảng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực này tại Việt Nam và sở hữu quỹ đất có vị trí chiến lược, KN Holdings đã thúc đẩy hợp tác với CapitaLand (Singapore), Maeda (Nhật Bản) phát triển thành công nhiều dự án bất động sản cao cấp triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, như: The Vista An Phú, Vista Verde, Feliz En Vista, Waterina Suites và Define. Các dự án này ghi dấu nhờ thiết kế chú trọng không gian sống, tiện ích đồng bộ, chất lượng xây dựng và đạt nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước.

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Wyndham Grand KN Cam Ranh với 92 villa nghỉ dưỡng góp phần gia tăng giá trị bất động sản tại CaraWorld Cam Ranh

Tập đoàn này còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường khi kiến tạo CaraWorld Cam Ranh (Khánh Hòa) - đại đô thị biển được Kỷ lục Việt Nam ghi nhận là dự án đầu tiên tại Việt Nam vừa liền kề sân bay quốc tế, vừa liền kề cảng biển quốc tế. Với quy mô gần 800 ha, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị biển đa chức năng, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí. Nhiều đại tiện ích đã đi vào vận hành như sân golf 27 hố KN Golf Links do Greg Norman thiết kế, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Cam Ranh, công viên biển CaraBeach và các phân khu nhà ở đã bàn giao cho khách hàng.

Được định vị là dự án chiến lược trong hệ sinh thái KN Holdings, CaraWorld Cam Ranh hướng tới trở thành đại đô thị biển mang tính biểu tượng tại Nam Trung Bộ, góp phần đưa Cam Ranh trở thành điểm đến có định danh độc lập trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sở hữu nền tảng quy hoạch đồng bộ, pháp lý hoàn chỉnh, tiêu chuẩn xây dựng vượt trội cùng tầm nhìn phát triển dài hạn, dự án đã được vinh danh bởi các tổ chức uy tín như PropertyGuru Vietnam Property Awards, Dot Property Awards và Asia Pacific Property Awards, qua đó khẳng định uy tín và vị thế trên thị trường bất động sản.

P.V
#KN Holdings #bất động sản #top 10 #đô thị #dự án

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