Căn hộ 106m2 với không gian, tông màu ấm áp nhẹ nhàng

TPO - Căn hộ 106m2 bàn giao mới được thiết kế theo phong cách Japandi, dưới đây là những công thức gợi ý để tạo ra một không gian ấm áp nhẹ nhàng từ kiến trúc sư.

Với căn hộ này, mong muốn của chủ nhà là muốn phá thế hình ống đặc trưng của phòng khách do hiện trạng của căn hộ. Đồng thời tạo ra không gian thoáng đãng, thân thiện với trẻ em trong sinh hoạt. Cần có một phòng làm việc riêng. Bếp cần làm lại toàn bộ hệ thống tủ để tối ưu không gian theo nhu cầu cá nhân.

Sau khi nghiên cứu các nhu cầu của khách hàng, hướng giải quyết của kiến trúc sư là phá dỡ bức tường của phòng thờ hiện tại, thay bằng hệ vách gỗ kính, chuyển đổi phòng thờ thành phòng làm việc. Hệ vách gỗ kính sẽ phá thế hình ống đặc của phòng khách, mở rộng thị giác bằng tính chất đặc trưng của vật liệu, gỗ mang lại cảm giác ấm áp thân thiện, kính mang lại cảm giác nhẹ nhàng và mở rộng không gian. Đồng thời chuyển bàn thờ sang phòng khách, bỏ ghế sofa hiện tại, thay bằng hệ bàn nâng và giải phóng chức năng cho phòng khách bằng hệ sàn ngồi bệt, khi cần có thể ngồi thẳng chân với hệ nâng hạ bàn gỗ ở chính giữa.

Bật mí bí quyết để tạo ra được một không gian ấm áp và nhẹ nhàng.

Thứ nhất, không gian được đồng quy về một màu gỗ thống nhất cho toàn bộ các đồ đạc, điều này là việc tối cần thiết, để lược giản tất cả các màu sắc của các nhóm gỗ khác nhau về cả nhà sản xuất lẫn chất liệu, từ sàn gỗ, đồ gỗ nội thất may đo, đồ nội thất gỗ thịt và gỗ công nghiệp mua sẵn, cửa gỗ có sẵn của căn hộ.

Thứ hai, mặc dù một không gian đơn giản về hình khối thì luôn mang lại cảm giác sạch sẽ gọn mắt, nhưng nếu chỉ đơn thuần là các mảng diện vuông vức, thì sẽ khiến không gian khô cứng, vì vậy cần khéo léo lược bỏ đi các góc nhọn do góc tường, góc tủ, các góc giao nhau giữa hai chức năng như tủ thờ và tủ kệ, sử dụng một hoặc hai điểm nhấn ở các diện tường rộng. Lưu ý, không tham chi tiết và không nhấn nhá vào mọi đồ đạc.

So với hình ảnh cũ trước khi cải tạo, căn hộ đã được lột xác trở thành một không gian ấm cúng, tiện nghi và thoáng đãng.

Chủ trì thiết kế: Ths.KTS. Lại Thành Tín

Concept 3D: KTS Nguyễn Toàn Tài

Thi công: Xưởng kiến trúc 802