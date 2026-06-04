Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Căn hộ 106m2 với không gian, tông màu ấm áp nhẹ nhàng

Thúy Hiền

TPO - Căn hộ 106m2 bàn giao mới được thiết kế theo phong cách Japandi, dưới đây là những công thức gợi ý để tạo ra một không gian ấm áp nhẹ nhàng từ kiến trúc sư.

Với căn hộ này, mong muốn của chủ nhà là muốn phá thế hình ống đặc trưng của phòng khách do hiện trạng của căn hộ. Đồng thời tạo ra không gian thoáng đãng, thân thiện với trẻ em trong sinh hoạt. Cần có một phòng làm việc riêng. Bếp cần làm lại toàn bộ hệ thống tủ để tối ưu không gian theo nhu cầu cá nhân.

1000035151.jpg
1000035155.jpg
1000035156.jpg
1000035152.jpg
1000035153.jpg

Sau khi nghiên cứu các nhu cầu của khách hàng, hướng giải quyết của kiến trúc sư là phá dỡ bức tường của phòng thờ hiện tại, thay bằng hệ vách gỗ kính, chuyển đổi phòng thờ thành phòng làm việc. Hệ vách gỗ kính sẽ phá thế hình ống đặc của phòng khách, mở rộng thị giác bằng tính chất đặc trưng của vật liệu, gỗ mang lại cảm giác ấm áp thân thiện, kính mang lại cảm giác nhẹ nhàng và mở rộng không gian. Đồng thời chuyển bàn thờ sang phòng khách, bỏ ghế sofa hiện tại, thay bằng hệ bàn nâng và giải phóng chức năng cho phòng khách bằng hệ sàn ngồi bệt, khi cần có thể ngồi thẳng chân với hệ nâng hạ bàn gỗ ở chính giữa.

1000035161.jpg
1000035150.jpg
1000035157.jpg
1000035154.jpg

Bật mí bí quyết để tạo ra được một không gian ấm áp và nhẹ nhàng.

Thứ nhất, không gian được đồng quy về một màu gỗ thống nhất cho toàn bộ các đồ đạc, điều này là việc tối cần thiết, để lược giản tất cả các màu sắc của các nhóm gỗ khác nhau về cả nhà sản xuất lẫn chất liệu, từ sàn gỗ, đồ gỗ nội thất may đo, đồ nội thất gỗ thịt và gỗ công nghiệp mua sẵn, cửa gỗ có sẵn của căn hộ.

1000035158.jpg
1000035162.jpg
1000035159.jpg
1000035160.jpg
1000035164.jpg
1000035165.jpg
1000035167.jpg

Thứ hai, mặc dù một không gian đơn giản về hình khối thì luôn mang lại cảm giác sạch sẽ gọn mắt, nhưng nếu chỉ đơn thuần là các mảng diện vuông vức, thì sẽ khiến không gian khô cứng, vì vậy cần khéo léo lược bỏ đi các góc nhọn do góc tường, góc tủ, các góc giao nhau giữa hai chức năng như tủ thờ và tủ kệ, sử dụng một hoặc hai điểm nhấn ở các diện tường rộng. Lưu ý, không tham chi tiết và không nhấn nhá vào mọi đồ đạc.

1000035176.jpg
1000035177.jpg
1000035175.jpg
1000035174.jpg
1000035172.jpg
1000035173.jpg

So với hình ảnh cũ trước khi cải tạo, căn hộ đã được lột xác trở thành một không gian ấm cúng, tiện nghi và thoáng đãng.

Chủ trì thiết kế: Ths.KTS. Lại Thành Tín

Concept 3D: KTS Nguyễn Toàn Tài

Thi công: Xưởng kiến trúc 802

Thúy Hiền
#Japandi #thiết kế nội thất #căn hộ 106m2 #không gian ấm #màu gỗ #hài hòa #kiến trúc sư

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe