TPHCM áp dụng hệ số K mới, tuyến đường nào có giá đất cao nhất?

TPO - Theo dự thảo quyết định về hệ số K mà Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang lấy ý kiến, 3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất TPHCM gồm đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi đều có hệ số K là 1,39.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đang lấy ý kiến dự thảo quyết định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) tại TPHCM, áp dụng từ ngày 1/7. Quyết định này quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn TPHCM theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Trường hợp không áp dụng được bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Theo dự thảo, hệ số K để điều chỉnh giá đất cho 168 phường, xã, đặc khu tại TPHCM theo từng tuyến đường đối với 2 loại đất gồm đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp.

Đối với đất phi nông nghiệp (gồm đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ) ở vị trí 1 có hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường quy định tại cột 8, cột 9, cột 10 của phụ lục I kèm theo.

Đối với đất phi nông nghiệp ở vị trí 2, vị trí 3, vị trí 4 thì xác định bằng hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường quy định tại cột 8, cột 9, cột 10 của phụ lục I kèm theo. Riêng hệ số điều chỉnh mức biến động thị trường đối với đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là thương mại dịch vụ trong Khu Công nghệ cao quy định tại khoản 7 Điều 6 Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 là 1 lần.

Hệ số K để điều chỉnh giá đất cho 168 phường, xã, đặc khu tại TPHCM.

Đối với đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, xã có hệ số K quy định tại cột 11 của Phụ lục I kèm theo.

Trong khi đó, hệ số điều chỉnh theo quy hoạch đối với các loại đất ban hành kèm theo Nghị quyết số 87/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND TPHCM được quy định theo từng hệ số sử dụng đất.

Cụ thể, đối với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất nhỏ hơn 4 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1 lần. Với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 4 lần đến dưới 5 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,1 lần.

Đối với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 5 lần đến dưới 6 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,2 lần. Với các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất từ 6 lần đến dưới 7 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch là 1,3 lần.

Theo nguyên tắc trên, các khu đất, thửa đất có hệ số sử dụng đất cứ mỗi bước tăng thêm 1 lần thì hệ số điều chỉnh theo quy hoạch tăng thêm 0,1 lần.

Như vậy, theo dự thảo, tại 3 tuyến đường có giá đất ở cao nhất TPHCM gồm đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi đều có hệ số K là 1,39. Tiền sử dụng đất ở 3 tuyến đường này sẽ được tính bằng giá đất quy định tại bảng giá đất là 687,2 triệu đồng/m2 x hệ số K (1,39).

Hệ số K để điều chỉnh giá đất nông nghiệp theo dự thảo có biến thiên từ 1 lần đến 10,56 lần. Trong đó, tuyến đường Nguyễn Thị Tú, Trần Văn Giàu ở xã Tân Vĩnh Lộc có hệ số K lên đến 10,12 lần. Cao nhất là tại một số tuyến đường của xã Hồ Tràm có hệ số K lên đến 10,56 lần cho đất nông nghiệp.

Hệ số K dùng để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất. Hệ số K còn dùng xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; tính thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất; tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hệ số K còn được dùng để tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa; thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với Nhà nước; bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất…