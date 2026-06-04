Hà Tĩnh: Cực tăng trưởng mới trên bản đồ đô thị biển Việt Nam

Xu hướng đô thị hướng biển trên thế giới và VN

Trong nhiều thập kỷ, những đô thị ven biển luôn là các cực tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất thế giới. Từ New York, Seattle, San Diego của Hoa Kỳ đến Thượng Hải, Thâm Quyến của Trung Quốc, biển không chỉ là tài nguyên thiên nhiên mà còn trở thành nền tảng để hình thành nên các trung tâm thương mại, logistics, dịch vụ và đô thị quy mô lớn. Những dự án như Marina Bay (Singapore), HafenCity (Đức) hay Barangaroo (Australia) đã cho thấy biển đang trở thành “mặt tiền” của đô thị.

Những đô thị biển luôn - các cực tăng trưởng kinh tế quan trọng nhất thế giới

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Với hơn 3.260km đường bờ biển, phát triển kinh tế biển đã được xác định là một trong những chiến lược quốc gia quan trọng. Nghị quyết 26/NQ-CP đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó các đô thị biển đóng vai trò là động lực tăng trưởng mới.

Thực tế cho thấy những địa phương lựa chọn phát triển đô thị hướng biển đều ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ về mọi mặt. Chỉ sau hơn một thập kỷ, Đà Nẵng phát triển vượt bậc với định hướng thành phố mở rộng “đô thị hướng biển", trục đường Võ Nguyên Giáp chạy dọc biển Mỹ Khê đã chứng kiến sự lột xác thần tốc, trở thành trung tâm du lịch, thương mại và dịch vụ sầm uất bậc nhất miền Trung.

Hà tĩnh hội tụ các yếu tố trở thành đô thị biển đẳng cấp

Nhìn từ góc độ đó, Hà Tĩnh đang sở hữu nhiều điều kiện để bước vào giai đoạn phát triển tương tự. Hà Tĩnh là cửa ngõ ra biển gần nhất của Lào, khu vực Đông Bắc Thái Lan và một phần Myanmar thông qua Hành lang kinh tế Đông – Tây, có hơn 137km đường bờ biển, hệ thống cảng nước sâu Vũng Áng, tuyến đường ven biển dài 120km cùng cao tốc Bắc - Nam với 2 dự án thành phần đi qua tỉnh. Theo định hướng tầm nhìn 2030-2050 của tỉnh, Hà Tĩnh phát triển chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 1 và quốc lộ ven biển, mở rộng từ Thành phố Hà Tĩnh kéo thêm không gian đô thị, hình thành chuỗi đô thị ven biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ.

Không chỉ sở hữu lợi thế địa lý, Hà Tĩnh còn đang trở thành điểm đến của làn sóng đầu tư công nghiệp mới. Khu kinh tế Vũng Áng, VSIP Hà Tĩnh cùng với các dự án quy mô của các ông lớn, nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước, Hà Tĩnh đang từng bước hình thành nền tảng kinh tế đủ mạnh để tạo ra một tầng lớp cư dân mới gồm chuyên gia, doanh nhân, kỹ sư và lực lượng lao động chất lượng cao. Đây chính là nhóm khách hàng tạo ra nhu cầu lớn về nhà ở, thương mại, dịch vụ, giải trí và chất lượng sống, nền tảng quan trọng để hình thành các đô thị biển hiện đại trong tương lai.

Loạt công viên tiện ích vui chơi giải trí sắp xuất hiện “định hình” diện mạo đô thị biển mới

Hiện nay, các đô thị biển phát triển thế giới không chỉ tập trung khai thác tài nguyên biển hoặc phát triển các dự án lưu trú đơn lẻ, mà còn ưu tiên xây dựng hệ thống công viên, quảng trường, phố đi bộ và các không gian giải trí quy mô lớn để tạo ra nhịp sống đô thị thực sự. Tại Singapore, Marina Bay không chỉ nổi tiếng với đường chân trời biểu tượng mà còn là nơi tập trung hàng loạt quảng trường ven nước, tuyến đi bộ, công viên cộng đồng và không gian tổ chức sự kiện quanh năm. Tại Việt Nam, những đô thị biển như Đà Nẵng, Nha Trang hay Hạ Long đều dành quỹ đất lớn cho các không gian lễ hội, sự kiện ven biển.

Xu hướng này đang dần xuất hiện tại khu vực Đồng Tiến - cửa ngõ ven biển phía Đông TP. Hà Tĩnh. Với lợi thế sở hữu đường bờ biển dài, quỹ đất lớn và nằm trên hành lang phát triển mới của thành phố, khu vực này đang được định hướng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ và vui chơi giải trí ven biển trong tương lai.

Chuỗi công viên tiện ích vui chơi giải trí xuất hiện “định hình” diện mạo đô thị biển mới

Đi cùng quá trình phát triển đó là sự xuất hiện của hàng loạt không gian công cộng quy mô lớn như quảng trường biển, công viên chủ đề, công viên nước, công viên khoáng nóng, tuyến phố đi bộ ven kênh, phố thương mại, trung tâm biểu diễn nghệ thuật ngoài trời và các sự kiện lễ hội ven biển. Chuỗi tiện ích khu vui chơi giải trí này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống, phục vụ cho cư dân địa phương mà còn kỳ vọng trở thành điểm đến sầm uất mới của khu vực Bắc Trung Bộ, trở thành động lực quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản khu vực xung quanh.

Theo các chuyên gia quy hoạch, giá trị lớn nhất của một đô thị biển không nằm ở số lượng công trình xây dựng mà nằm ở khả năng thu hút dòng người với các hoạt động diễn ra liên tục quanh năm. Các quảng trường biển, công viên, phố đi bộ hay không gian lễ hội chính là nơi kết nối cộng đồng, kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu du khách và tạo “sức sống” cho toàn bộ khu vực.