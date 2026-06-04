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Thế giới

Lãnh tụ Tối cao Iran ra thông điệp mới, kêu gọi toàn dân đoàn kết, đồng lòng

Minh Hạnh

TPO - Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho biết, đối thủ của Iran - sau khi bị đánh bại trên chiến trường - hiện đang tìm cách làm suy yếu khả năng phục hồi của nước này và gieo rắc chia rẽ nội bộ.

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Tấm banner hình chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Thông điệp mới nhất ngày 4/6 của ông Khamenei được đọc tại buổi lễ kỷ niệm ngày mất của người sáng lập Cộng hòa Hồi giáo Iran - Ruhollah Khomeini.

Trong đó, ông Khamenei kêu gọi sự đoàn kết quốc gia trước những mối đe dọa từ bên ngoài, và nói rằng bất kỳ hành động nào tạo ra sự bi quan hoặc thất vọng trong công chúng đều là giúp đỡ đối thủ.

“Để đối phó với những âm mưu thù địch này, tất cả người dân cần phải kiên định, có tầm nhìn rõ ràng, duy trì sự thống nhất và đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau và không được lặp lại luận điệu của đối thủ”, ông Khamenei nhấn mạnh. “Làm như vậy, chúng ta mới có thể vô hiệu hóa các ý đồ xấu xa của đối thủ”.

Kể từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, ông tin rằng ông Khamenei vẫn còn sống và đang “ngày càng tham gia nhiều hơn”. “Tôi nghĩ có những dấu hiệu cho thấy ông ấy đang ngày càng tham gia tích cực hơn ở một mức độ nào đó”, ông Rubio nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

CNN viện dẫn nguồn tin tình báo Mỹ cho biết, ông Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược chiến tranh cùng với các quan chức cấp cao của Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông muốn gặp Lãnh tụ Tối cao Iran.

“Tôi muốn gặp ông ấy, và có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến mọi việc”, ông Trump nói với chương trình “Pod Force One” của tờ New York Post.

Tổng thống Trump cũng cho biết, Đại giáo chủ Khamenei đang tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ và Iran đã đồng ý không sở hữu vũ khí hạt nhân.

Minh Hạnh
Reuters
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