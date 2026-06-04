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Xã hội

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng trước việc Mỹ đề xuất áp mức thuế mới

Bình Giang

TPO - Kết luận điều tra về các hành vi lao động cưỡng bức của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ không phản ánh đúng thực tế và nỗ lực của Việt Nam trong phòng, ngừa, giảm thiểu lao động cưỡng bức.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định như vậy trong cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (4/6), để trả lời câu hỏi về việc Đại diện Thương mại Mỹ đề xuất áp mức thuế mới với 60 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, với lý do chưa áp dụng các biện pháp phòng chống lao động cưỡng bức

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Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức, tuân thủ nghiêm các quy định của Tổ chức Lao động quốc tế, các hiệp định thương mại tự do. Chủ trương này được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và được đảm bảo thực hiện trên thực tế.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia phê chuẩn các công ước, điều ước quốc tế liên quan, nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của người lao động. Việt Nam đã cung cấp đầy đủ thông tin cho phía Mỹ trong quá trình điều tra.

“Trên tinh thần đó, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với phía Mỹ trên tinh thần xây dựng, hợp tác để giải quyết các bất đồng còn tồn tại, trên cơ sở các cam kết thương mại song phương và đa phương của mỗi bên, đồng thời luôn nỗ lực bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và doanh nghiệp”, Người phát ngôn cho biết.

Ngày 2/6, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) đưa ra đề xuất dựa trên kết quả cuộc điều tra theo Mục 301 về các hành vi thương mại không công bằng.

USTR cho biết sẽ áp mức thuế bổ sung 10% liên quan đến lao động cưỡng bức đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Ecuador, Liên minh châu Âu (EU), Indonesia, Mexico, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Campuchia, El Salvador, Guatemala, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Anh.

Cơ quan này cũng cho biết sẽ áp thêm mức thuế 12,5% với 45 quốc gia còn lại nằm trong diện điều tra

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tìm cách tái lập các mức thuế khẩn cấp mà Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2.

Bình Giang
#Lao động cưỡng bức #Thuế #Quan hệ Việt - Mỹ #Phạm Thu Hằng #Bộ Ngoại giao #Mỹ đề xuất áp thuế với 60 nước

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