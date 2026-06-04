Đề xuất mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất 5 nội dung lớn trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó hướng tới mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội và mở rộng đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.

Ngày 4/6, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức cuộc họp nghe Bộ Nội vụ báo cáo về tiến độ và nội dung của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động (sửa đổi).

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, ông Phạm Trường Giang - Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết Chính phủ tập trung vào 5 nội dung lớn: Sửa đổi, bổ sung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sửa đổi, bổ sung về chế độ chính sách bảo hiểm xã hội.

Đề xuất mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội. (Ảnh minh họa)

Cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung nội dung liên quan đến khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội và những quy định liên quan đến chức năng kiểm tra chuyên ngành.

Lần sửa đổi này cũng hướng tới các nội dung thay thế, bãi bỏ, gồm: bãi bỏ nội dung về hồ sơ thủ tục hành chính; bãi bỏ quy định thẩm quyền của bộ trưởng các bộ và thẩm quyền các bộ, cơ quan; bãi bỏ các quy định về bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Về thời điểm trình, Bộ Nội vụ cho biết đây là luật khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến quyền lợi người dân, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng, nhiều chiều... Do đó đề xuất cho phép giữ nguyên tiến độ trình dự án luật vào Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội

Trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu cho ý kiến quan tâm đến việc thống nhất tên gọi, thời điểm trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, về vấn đề mở rộng diện bao phủ hưu trí xã hội.

Các ý kiến cũng đề nghị Bộ Nội vụ làm rõ việc đánh giá tác động đối với các chính sách mới được đề xuất, trong đó có quy trình mở rộng đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các đại biểu đề nghị cần có một quan hệ pháp lý phù hợp để đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng lao động trên nền tảng số đang gia tăng nhanh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu thể chế hóa quan điểm về an sinh xã hội tại Kết luận 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Theo đó, Kết luận đặt mục tiêu Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, an sinh xã hội tốt hơn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan nhấn mạnh, để đảm bảo chất lượng các dự án luật khi trình, Bộ Nội vụ cần nghiên cứu các chính sách phù hợp thực tế.

Trong đó, cần thể chế hóa đầy đủ các Kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt thể hiện được vai trò của nhà nước quan tâm đến đối tượng lao động trên nền tảng số.

Về thời điểm trình, ông Lâm Văn Đoan đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục thống nhất với Bộ Tư pháp. Ủy ban Văn hóa và Xã hội sẽ tiến hành thẩm tra khi hồ sơ dự án luật đảm bảo chất lượng đầy đủ và đúng quy trình.