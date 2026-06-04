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Đắk Lắk đón 27 liệt sĩ hy sinh ở Campuchia trở về đất mẹ

Nguyễn Thảo

TPO - Mùa khô 2025-2026, cán bộ, chiến sỹ Đội K51 trèo đèo, lội suối, băng rừng, tổ chức tìm kiếm, và đã quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia về nước.

Ngày 4/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh long trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng hài cốt 27 liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại chiến trường Campuchia và đón Đội K51 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về nước.

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Đoàn xe đón hài cốt các liệt sĩ đi qua Tượng đài chiến thắng Buôn Ma Thuột.

Tham dự lễ truy điệu và an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk có ông Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk; đoàn đại biểu tỉnh Modulkiri (Vương quốc Campuchia).

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Ông Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội, và ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, dẫn đầu di chuyển hài cốt liệt sĩ đến nơi an táng.

Đọc điếu văn tưởng nhớ, tri ân công ơn các Anh hùng liệt sĩ, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng vẫn còn đó nỗi đau mà chiến tranh để lại, trong đó nỗi đau lớn nhất là còn nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, chưa tìm được phần mộ.

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Hài cốt liệt sĩ đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk.

Hiện nay, tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn với quyết tâm cao nhất, nhằm đưa các Anh hùng liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về với quê hương, đồng đội và đất mẹ Việt Nam thân yêu.

Sau gần 7 tháng trèo đèo, lội suối, băng rừng, với biết bao khó khăn thử thách, cán bộ, chiến sỹ Đội K51 tổ chức tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia về nước.

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2001 đến nay, lực lượng chức năng địa phương đã tìm kiếm, quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Nguyễn Thảo
#nghĩa trang #liệt sĩ #hài cốt #bí thư #quốc hội #Đắk Lắk

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