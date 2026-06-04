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Nuôi chim cảnh không nguồn gốc bị phạt tiền và tịch thu tang vật

An Yên

TPO - Không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 35 con chim chào mào đang nuôi nhốt, chủ tiệm chim cảnh ở phường Bà Rịa (TPHCM) bị xử phạt 7,5 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số chim.

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Số chim chào mào được phát hiện không rõ nguồn gốc tại cơ sở chim cảnh của anh C. Ảnh: Công an phường Bà Rịa

Chiều 4/6, lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với anh Huỳnh Quốc C. (26 tuổi, trú xã Đất Đỏ, TPHCM) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Trước đó, vào 8 giờ ngày 26/5, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 phối hợp với Phòng Quản lý lâm sản và xử lý vi phạm (Chi cục Kiểm lâm TPHCM), Công an phường Bà Rịa tiến hành kiểm tra cơ sở chim cảnh của anh Huỳnh Quốc C., tại địa chỉ số 742 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện anh C. đang nuôi, nhốt 35 cá thể chim chào mào (Pycnonotus jocosus), thuộc nhóm thông thường. Anh C. không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số chim trên.

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Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở chim cảnh. Ảnh: Công an phường Bà Rịa

Sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, đồng thời tạm giữ toàn bộ 35 con chim chào mào để tiếp tục xác minh, xử lý.

Căn cứ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 xử phạt anh C. số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng tịch thu toàn bộ 35 cá thể chim chào mào để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 3 cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp cùng lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục tăng cường rà soát các điểm kinh doanh sinh vật cảnh, xử lý nghiêm các hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép.

An Yên
#chim chào mào #phường Bà Rịa #vi phạm pháp luật #kiểm lâm #bảo vệ động vật #TPHCM

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