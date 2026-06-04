Sở Xây dựng TPHCM lên tiếng việc người dân kêu bị 'làm khó' khi lắp điện mặt trời

TPO - Nhiều người dân phản ánh gặp khó khăn khi lắp đặt điện mặt trời áp mái do một số địa phương yêu cầu phải xin giấy phép xây dựng. Trước vấn đề này, Sở Xây dựng TPHCM khẳng định không phải mọi trường hợp lắp điện mặt trời trên mái nhà đều phải thực hiện thủ tục xin phép.

Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 4/6, đại diện Sở Xây dựng TPHCM đã lên tiếng về những thông tin phản ánh người dân gặp khó khăn khi lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, theo phản ánh của báo chí, dù Chính phủ đang khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái nhằm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, một số người dân khi có nhu cầu lắp đặt lại bị yêu cầu bổ sung thủ tục xây dựng do phần điện mặt trời không có trong hồ sơ thiết kế hoặc hoàn công ban đầu của ngôi nhà.

Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng về việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Nhân viên điện lực lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho người dân (ảnh: EVN)

Theo đó, trường hợp hệ thống điện mặt trời được lắp đặt sát mái công trình hiện hữu, không làm thay đổi công năng sử dụng, không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt về số tầng, chiều cao công trình, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường thì được miễn giấy phép xây dựng.

Ngược lại, nếu việc lắp đặt làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến các yếu tố nêu trên, chủ sở hữu phải thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng hoặc giấy phép sửa chữa, cải tạo theo quy định hiện hành.

Như vậy, việc lắp đặt điện mặt trời áp mái trên mái ngói hoặc sân thượng nhà ở không mặc nhiên bị xem là hành vi cơi nới trái phép. Việc có phải xin phép hay không sẽ phụ thuộc vào quy mô, phương án lắp đặt và mức độ tác động đến công trình hiện hữu.

Khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng cũng cho biết, TPHCM được Chính phủ giao mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Đến nay, thành phố đã hoàn thành gần 17.900 căn trong giai đoạn 2021-2025, đạt khoảng 98% chỉ tiêu được giao. Giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu tiếp tục phát triển thêm hơn 181.000 căn.

Sở Xây dựng khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội chỉ nên tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức của cơ quan nhà nước hoặc chủ đầu tư dự án, không tin vào các quảng cáo nhận làm hồ sơ, cam kết "bao đậu" hay môi giới trái quy định.

Liên quan đến tuyến đường ven sông Sài Gòn đoạn qua khu vực Lái Thiêu, Sở Xây dựng cho biết hiện khu vực này có hai bến thủy nội địa đang hoạt động và một số bến được đề xuất đầu tư theo quy hoạch.

Đối với thông tin quảng cáo về quy hoạch bến du thuyền hoặc bến thủy chưa được cơ quan chức năng xác nhận, Sở sẽ phối hợp địa phương rà soát, xác minh và xử lý theo quy định nếu phát hiện sai phạm.

Tại cuộc họp báo, Sở Xây dựng cũng cập nhật tiến độ dự án mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, một trong những tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực cảng Cát Lái. Dự án dự kiến được phê duyệt trong năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2028. Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng hiện đang được các đơn vị liên quan triển khai theo quy định.