Bệnh viện Quốc tế City vinh dự đạt 'Top 3 Thương hiệu tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2026'

Ngày 01/6/2026, tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Bệnh viện Quốc tế City thuộc Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM vinh dự được xướng tên trong hạng mục “Top 3 Thương hiệu – Doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2026” tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEF) – một trong những diễn đàn kinh tế uy tín hàng đầu khu vực.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho những tổ chức có thành tựu nổi bật về chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị, chiến lược phát triển bền vững và những đóng góp tích cực cho cộng đồng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đây là điểm son đáng tự hào của Bệnh viện Quốc tế City, đồng thời là minh chứng rõ nét cho vị thế ngày càng vững mạnh của thương hiệu y tế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Trong hành trình phát triển, Bệnh viện Quốc tế City không ngừng khẳng định năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ thông qua hàng loạt chứng nhận, giải thưởng quốc tế danh giá. Bệnh viện đạt Tiêu chuẩn Chất lượng và An toàn người bệnh AACI của Hoa Kỳ; là một trong rất ít bệnh viện trở thành Thành viên Liên đoàn Bệnh viện Quốc tế; chứng nhận RTAC về Hỗ trợ sinh sản (IVF Center) từ Ủy ban Chứng nhận Chất lượng Kỹ thuật Sinh sản thuộc Hiệp hội Sinh sản Úc và New Zealand, chứng nhận ISO 15189:2022 về xét nghiệm do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) cấp.

ThS.BS. Trần Như Hải – Cố vấn Cấp cao Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế City đại diện bệnh viện nhận giải tại Bắc Kinh.

Đồng thời, Bệnh viện Quốc tế City là một trong bốn bệnh viện duy nhất tại TPHCM đạt Chứng nhận Quốc tế cao nhất trong điều trị suy tim (Full iCARE-HF) của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu (ESC) cùng nhiều thành tựu nổi bật khác.

Những dấu ấn này chính là nền tảng vững chắc giúp Bệnh viện Quốc tế City xây dựng mô hình bệnh viện quốc tế hiện đại, phát triển chuyên sâu đa khoa, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuẩn hóa toàn diện quy trình chăm sóc người bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City cho biết, “Giải Top 3 Thương hiệu – Doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương là sự ghi nhận cho hành trình không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng điều trị và xây dựng môi trường y tế đẳng cấp quốc tế của Bệnh viện Quốc tế City. Chúng tôi xác định muốn phát triển bền vững phải dám tiên phong, đầu tư mạnh mẽ và quyết liệt đổi mới để mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe với tư duy hiện đại, chuyên nghiệp và đẳng cấp cho cộng đồng.

“Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là điều trị hiệu quả, mà còn mang đến cho người bệnh trải nghiệm chăm sóc sức khỏe đẳng cấp 5 sao – nơi mỗi bệnh nhân đều được phục vụ bằng sự tận tâm, an toàn và chất lượng vượt trội”, bác sĩ Thành nhấn mạnh.

ThS.BS. Trần Quốc Thành – Giám đốc Điều hành Bệnh viện Quốc tế City

Phát biểu tại Buổi Lễ trao giải, ThS.BS. Trần Như Hải – Cố vấn Cấp cao Ban Giám đốc Bệnh viện Quốc tế City chia sẻ:

“Giải thưởng hôm nay là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn đối với Bệnh viện Quốc tế City trên hành trình phát triển y tế chuyên sâu theo chuẩn quốc tế. Bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung đầu tư mạnh mẽ vào chuyên môn sâu, phát triển các trung tâm điều trị kỹ thuật cao, nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị”.

Giải thưởng là niềm tự hào của Bệnh viện Quốc tế City trên hành trình phát triển y tế chuyên sâu theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh phát triển mạnh về chuyên môn, Bệnh viện Quốc tế City còn tiên phong kiến tạo môi trường khám chữa bệnh hiện đại, văn minh và thấu hiểu với dịch vụ chuẩn 5 sao, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân trong nước và cộng đồng quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Giữa bối cảnh ngành y tế đang chuyển mình phát triển mạnh mẽ, giải thưởng “Top 3 Thương hiệu – Doanh nghiệp tiêu biểu Châu Á Thái Bình Dương 2026” tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Bệnh viện Quốc tế City – một biểu tượng của chất lượng, uy tín và đẳng cấp trong lĩnh vực y tế. Với chiến lược phát triển bền vững, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm cùng hệ thống công nghệ hiện đại, Bệnh viện Quốc tế City đang từng bước hiện thực hóa sứ mệnh mang đến dịch vụ y tế quốc tế cao cấp với chi phí hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bệnh viện Quốc tế City

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