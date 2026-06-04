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Thế giới

Triều Tiên sửa chữa quảng trường, chuẩn bị đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình?

Minh Hạnh

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy một công trình xây dựng xuất hiện tại một quảng trường ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nơi từng là điểm đến của các lãnh đạo nước ngoài, làm dấy lên suy đoán Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sớm thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Triều Tiên sau hơn sáu năm.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, theo hình ảnh do hãng vệ tinh Vantor công bố ngày 30/5, có một khu vực đang được rào chắn cẩn thận và một công trình đang được xây dựng tại Quảng trường Kim Il Sung, nơi Chủ tịch Kim Jong Un từng tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin cách đây hai năm.

Để so sánh, hình ảnh vệ tinh khoảng một tháng trước đó không có sự xuất hiện của hàng rào và vật liệu xây dựng trên quảng trường.

Khu vực đang sửa chữa từng được sử dụng khi Chủ tịch Kim Jong Un tiếp đón Tổng thống Nga Putin vào năm 2024, và tiếp đón Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đến Bình Nhưỡng vào năm 2026.

Hiện chưa rõ lý do vì sao khu vực nói trên được sửa chữa. Sự kiện lớn tiếp theo của Triều Tiên là ngày 25/6, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh Triều Tiên năm 1950.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, dẫn lời các quan chức chính phủ, rằng chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có thể diễn ra vào đầu tháng 6.

Đây sẽ là chuyến đi nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2026, sau khi tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Bắc Kinh.

Cả Triều Tiên và Trung Quốc đều chưa chính thức thông báo về chuyến thăm.

Tháng 9/2025, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã có một chuyến công du hiếm hoi để tham dự cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trung Quốc từ lâu đã là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên, trong bối cảnh Bình Nhưỡng phải hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt vì chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Minh Hạnh
Bloomberg
#Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #Trung Quốc #Triều Tiên #thủ đô bình nhưỡng

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