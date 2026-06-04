Đề nghị các nước tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa

TPO - Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. “Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay (4/6), Người phát ngôn Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam về các phát biểu của phía Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu De Ruyter (Hà Lan) tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Bà Phạm Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. “Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này”, Người phát ngôn nói.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng

Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Hà Lan cho biết, tàu HNLMS De Ruyter thực hiện hành trình tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với thủy thủ đoàn khoảng 200 người. Thông qua việc thúc đẩy tự do hàng hải và bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển chiến lược, Hà Lan mong muốn tăng cường quan hệ ngoại giao, an ninh và kinh tế với các quốc gia trong khu vực. Tàu chiến này đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực đó.

Quân đội Trung Quốc cho rằng Hà Lan hành động “khiêu khích” khi đưa con tàu “xâm nhập trái phép” khu vực quần đảo Hoàng Sa và đã điều động lực lượng hải quân và không quân để xua đuổi.

Hà Lan khẳng định tàu chiến của họ hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế.

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