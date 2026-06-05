Đưa AI vào công xưởng, gỡ bài toán dân sinh sát sườn cho công nhân

TPO - Tiếp thu các định hướng chiến lược tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, các tổ chức Công đoàn địa phương đã thảo luận, hiến kế nhiều giải pháp căn cơ nhằm đổi mới hoạt động theo hướng thực chất, lấy người lao động làm trung tâm.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 về việc hiện đại hóa và số hóa tổ chức Công đoàn, các địa phương đã chủ động bắt tay vào cuộc cách mạng công nghệ nhằm thay đổi tư duy quản lý truyền thống.

Là địa phương quản lý quy mô lao động lớn nhất cả nước với hơn 23.000 công đoàn cơ sở, hơn 2,4 triệu đoàn viên và gần 7,2 triệu công nhân, viên chức, lao động, Công đoàn TP Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn mới. Đồng chí Bùi Thanh Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM thẳng thắn nhìn nhận, dưới tác động mạnh mẽ của các mô hình việc làm mới và trí tuệ nhân tạo, việc quản lý một lực lượng lao động khổng lồ theo phương thức truyền thống sẽ khó đáp ứng được tính chính xác, nhanh chóng và kịp thời.

Công đoàn TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số và ứng dụng thông minh để kịp thời tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên.

Để giải bài toán này, các cấp Công đoàn thành phố đang tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên đồng bộ, số hóa toàn diện hoạt động quản lý cơ sở và ứng dụng tối đa các nền tảng trực tuyến nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, hỗ trợ đoàn viên.

Bước đi đột phá thời gian tới của Công đoàn TPHCM là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc hỗ trợ tư vấn pháp luật lao động, giải đáp nhanh các chính sách an sinh và phân tích dữ liệu chuyên sâu để dự báo tình hình quan hệ lao động. Những công cụ số này được kỳ vọng sẽ giúp đội ngũ cán bộ công đoàn bám sát cơ sở, tăng tốc độ xử lý công việc và tương tác gần gũi hơn với công nhân trong mọi hoàn cảnh.

Việc đổi mới mạnh mẽ hoạt động theo hướng thực chất, hiện đại và chuyên nghiệp này nhằm bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp thông qua đối thoại, thương lượng tập thể, bảo đảm mỗi hoạt động đều mang lại lợi ích cụ thể để không một ai bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên mới.

Giải quyết căn cơ bài toán tiền lương, giảm đoàn phí và áp lực nhà ở

Để hoạt động công đoàn thực sự mang lại lợi ích cụ thể và trở thành chỗ dựa tin cậy theo thước đo niềm tin của đoàn viên, các đại biểu đã thẳng thắn hiến kế những giải pháp trực diện vào các vấn đề dân sinh sát sườn. Ở góc độ công đoàn địa phương, ông Sòi Ngọc Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La nhận định, điều người lao động mong muốn nhất lúc này là có việc làm ổn định, thu nhập được cải thiện bền vững và đời sống tinh thần được nâng cao.

Ông Sòi Ngọc Cương - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La.

Do đó, tổ chức công đoàn cần đặc biệt chú trọng thương lượng tập thể để bảo vệ tốt hơn quyền lợi chính đáng của công nhân. Đáng chú ý, vị đại diện công đoàn tỉnh Sơn La cho biết, đề xuất giảm tỷ lệ đóng công đoàn phí từ 1% xuống 0,5% mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ số đông người lao động vì tính thực tế, chia sẻ trực tiếp áp lực kinh tế với công nhân.

Đồng quan điểm về việc chăm lo đời sống để tạo động lực cống hiến, đại biểu Lê Thị Xoan - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam phản ánh, nhà ở xã hội hiện là nút thắt cấp bách nhất cần sớm tháo gỡ đối với lao động trẻ. Do đặc thù ngành nghề thường xuyên phải di chuyển, làm việc ngoài trời tại các vùng sâu, vùng xa, nhu cầu ổn định chỗ ở để an cư lập nghiệp của đoàn viên là rất lớn.

Trân trọng những chủ trương, chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước thời gian qua, các đoàn viên công đoàn bày tỏ mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các bộ, ngành liên quan sớm triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê mua với mức giá và vị trí phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Khi những nhu cầu thiết yếu như an cư và phúc lợi được bảo đảm bằng những hành động thực chất, người lao động sẽ càng thêm tin tưởng, tự nguyện gắn bó và đồng hành lâu dài cùng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong hành trình phát triển mới của đất nước.