Siết chặt an toàn bếp ăn, xóa 'vùng trũng' y tế cho người lao động

TPO - Tại chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sáng 5/6 (Hà Nội), các đại biểu đã thẳng thắn hiến kế, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần cho người lao động.

Áp lực bệnh nghề nghiệp và "bài toán" an toàn bếp ăn tập thể

Đặt vấn đề tại nghị trường, bà Trần Thị Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Newwings (LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh) bày tỏ sự phấn khởi trước chủ trương lớn của Nghị quyết 72 về khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Tuy nhiên, từ thực tế bám sát cơ sở, đại biểu chỉ ra thực trạng đáng lo ngại khi người lao động phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ khám sức khỏe định kỳ còn thấp và khó kiểm soát. Đặc biệt, áp lực công việc gia tăng khiến tình trạng công nhân bị stress (căng thẳng) xuất hiện ngày càng phổ biến.

Bà Trần Thị Chi - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Newwings, LĐLĐ Bắc Ninh.

Từ đó, đại diện Công đoàn Bắc Ninh kiến nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng các chương trình chăm sóc, tư vấn sức khỏe tinh thần tại các khu công nghiệp, khôi phục phong trào thể dục giữa giờ và nâng số lần nghỉ khám thai của lao động nữ từ 5 lần lên 9 lần/thai kỳ. Đồng thời, đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm quanh khu công nghiệp và phòng chống thuốc giả.

Cùng chung nỗi trăn trở về sức khỏe của lực lượng lao động, ông Cao Minh Hòa - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Sữa TH (TH True Milk) cảnh báo nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn hiện hữu tại nơi làm việc. Thống kê năm 2025 trên cả nước xảy ra 7.004 vụ tai nạn lao động khiến 658 người tử vong, gây thiệt hại vật chất nặng nề. Ông Hòa khẳng định, mất an toàn lao động trực tiếp làm suy giảm sức khỏe, tính mạng của công nhân và kéo tụt năng suất.

Bên cạnh nơi làm việc, hạ tầng các khu nhà trọ công nhân xuống cấp chật chội cũng là tác nhân ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, khả năng tái tạo sức lao động của công nhân. Đại diện Công đoàn TH True Milk thiết tha kiến nghị Chính phủ đầu tư đồng bộ hạ tầng, quy hoạch nhà ở, y tế, thiết chế văn hóa gắn liền với khu công nghiệp và đẩy mạnh các mô hình "Khu nhà trọ an toàn" để người lao động được chăm sóc trọn vẹn.

Đưa các điều khoản chăm sóc sức khỏe sâu hơn vào thỏa ước lao động tập thể

Giải đáp trực tiếp những trăn trở của cán bộ công đoàn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, việc thực thi pháp luật về khám sức khỏe định kỳ đã có những chuyển biến tích cực khi 70% chủ sử dụng lao động triển khai thực hiện, tăng mạnh so với giai đoạn trước.

Bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo quy định, người lao động bình thường được khám 1 lần/năm, riêng người làm nghề nặng nhọc, độc hại được khám ít nhất 6 tháng/lần. Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một "vùng trũng" lớn khi các doanh nghiệp nhỏ, khối nông thôn và làng nghề chưa thực sự quan tâm đến công tác này; việc quan trắc môi trường lao động vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Để bảo vệ sức khoẻ của người lao động, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị tổ chức công đoàn cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật, đưa các điều khoản chăm sóc sức khỏe sâu hơn vào thỏa ước lao động tập thể.

Về phía cơ quan quản lý, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện Luật An toàn thực phẩm để tháo gỡ vướng mắc, phối hợp với các địa phương kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng tại các bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố quanh khu công nghiệp.

Đồng thời, Bộ Y tế tiếp tục phối hợp với Bộ Công an quyết liệt đấu tranh, triệt phá tội phạm sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng giả. Đối với các kiến nghị về tăng số lần khám thai và giảm giờ làm việc, Bộ Y tế ghi nhận và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình rà soát, tham mưu sửa đổi các luật liên quan.