Khẳng định giá trị thời đại hai lời kêu gọi kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

TPO - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam.

Sáng 5/6, tại TPHCM, Bộ Quốc phòng cùng Thành ủy TPHCM tổ chức Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến - Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Đến dự Hội thảo có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ trì Hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo; đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thảo.

Những văn kiện lịch sử đặc biệt

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nêu rõ, sau khi nước nhà giành được độc lập vào tháng 8/1945, trước mưu đồ và hành động của thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta, khi những nỗ lực cứu vãn hòa bình của Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa bị kẻ thù khước từ, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Với tầm nhìn chiến lược sắc bén, bản lĩnh chính trị kiên định và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn dân tộc đứng lên chiến đấu và khẳng định quyết tâm: “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

20 năm sau, trước sự leo thang chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, cuộc kháng chiến của dân tộc ta đứng trước những thử thách ngặt nghèo, ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, khẳng định chân lý: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, hai lời kêu gọi thiêng liêng chính là sự kết tinh cao độ tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí, quyết tâm bảo vệ độc lập, tự do; về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về phát huy nội lực, tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam; là sự khái quát sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam, đồng thời phản ánh xu thế vận động của thời đại - thời đại đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Đó là những văn kiện lịch sử đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa trong bối cảnh chiến tranh cách mạng, mà còn có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu dài, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới.

Bước vào kỷ nguyên mới, đất nước ta đứng trước thời cơ lịch sử để vươn lên phát triển nhanh và bền vững, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức gay gắt, phức tạp.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu giữ vững hòa bình, độc lập, chủ quyền; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy; đồng thời phát triển đất nước nhanh, bền vững, nâng cao vị thế quốc gia đặt ra ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi phải phát huy cao độ ý chí bảo vệ độc lập, tự do; tinh thần tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường, tự tin, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây cũng chính là những nội dung cốt lõi, xuyên suốt trong định hướng chiến lược phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIV và các văn kiện chiến lược của Đảng.

“Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận sâu sắc hơn tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại hai lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; luận giải, làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát huy ý chí bảo vệ độc lập, tự do gắn với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Tài sản tinh thần

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại Hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh, dù năm tháng qua đi, tinh thần Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi còn nguyên giá trị thời sự, có ý nghĩa như cương lĩnh hành động, kết tinh ý chí bảo vệ độc lập, tự do và khát vọng hòa bình và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc.

Hội thảo khoa học với những tham luận sâu sắc, những phát hiện mới, những góc nhìn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học hôm nay sẽ là nguồn tư liệu quý báu góp phần giúp thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 ngày 19/5/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, củng cố niềm tin, bồi đắp bản lĩnh chính trị, ý chí tự cường, khát vọng phát triển, quyết tâm xây dựng thành phố thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh rộng lớn - nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của cán bộ, đảng viên, người dân thành phố”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nói.

Đại biểu dự Hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng