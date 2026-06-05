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Bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đối với 3 nhân sự cấp cao

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 986 ngày 4/6 về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đối với 3 nhân sự cấp cao.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đối với 3 nhân sự cấp cao, bao gồm:

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, thay bà Nguyễn Thị Tuyến, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đảm nhiệm công tác khác.

Ông Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, thay ông Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam thôi tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thay ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn thôi tham gia Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

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Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội. Ảnh: PV

Theo Nghị định số 06/2026, Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội có 12 thành viên kiêm nhiệm và chuyên trách. Trong đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên kiêm nhiệm còn lại là lãnh đạo các bộ, ngành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 1 thành viên chuyên trách giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Số lượng, thành viên Hội đồng quản trị cụ thể do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và ý kiến của cơ quan liên quan.

Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

Luân Dũng
#Ngân hàng Chính sách xã hội #bổ nhiệm #Hội đồng quản trị #Thủ tướng #nhân sự

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