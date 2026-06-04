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Cao Bằng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Thanh Hiếu

TPO - Ngày 4/6, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động ông Trịnh Sỹ Tài, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh quyết định điều động, luân chuyển ông Nguyễn Quốc Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tân Giang.

Điều động ông Tô Vũ Ninh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

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Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng trao quyết định cho các cán bộ được điều động, luân chuyển

Điều động, luân chuyển ông Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy.

Điều động, luân chuyển ông Nông Minh Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Nguyên Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa.

Điều động ông Vũ Văn Đệ, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lạc, giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều động, luân chuyển bà Triệu Thị Kiều Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bảo Lạc.

Thời hạn bổ nhiệm các chức danh trên là 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Phan Thăng An cho biết, các cán bộ được điều động, luân chuyển, giao nhiệm vụ được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, đã được khẳng định qua thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thanh Hiếu
#Cao Bằng #Giám đốc Sở #Bí thư phường

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