Thêm một phim Việt không bán được vé nào rời rạp

TPO - Sau ba tuần công chiếu, “Một thời ta đã yêu” chính thức rời rạp với doanh thu 2 tỷ đồng. Thành tích khiêm tốn khiến bộ phim có sự tham gia của Quốc Trường tiếp tục ghi tên vào danh sách những dự án điện ảnh thua lỗ nặng của phòng vé Việt năm 2026.

Theo ghi nhận từ hệ thống bán vé trực tuyến, Một thời ta đã yêu đã không còn suất chiếu từ ngày 5/6. Tuy nhiên trên Box Office Vietnam vẫn hiển thị hai suất chiếu với tỷ lệ bán vé và doanh thu ngày bằng 0.

Trước đó một ngày, tác phẩm chỉ còn hai suất chiếu và bán được 5 vé. Sau ba tuần phát hành, bộ phim khép lại hành trình tại rạp với tổng doanh thu khoảng 2 tỷ đồng. Đây là kết quả đáng thất vọng đối với một tác phẩm được đầu tư và quy tụ dàn diễn viên quen mặt như Quốc Trường, Quỳnh Thy, Quốc Huy…

Diễn xuất của Quốc Trường và Quỳnh Thy trong Một thời ta đã yêu bị đánh giá thiếu ấn tượng.

Ngay từ khi ra mắt, Một thời ta đã yêu được định vị là bộ phim tình cảm mang màu sắc hoài niệm, khai thác những rung động đầu đời và các mối quan hệ nhiều day dứt. Nội dung xoay quanh Bảo - chàng trai tuổi 18 sống ở một thị trấn ven biển - đem lòng yêu Quỳnh, người phụ nữ lớn tuổi hơn vừa chuyển đến địa phương. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Toàn - bạn trai của Quỳnh - xuất hiện.

Chất liệu phim không mới nhưng được đánh giá dễ tiếp cận khán giả. Tuy nhiên, tác phẩm lại không tạo được sức hút tại phòng vé. Một trong những nguyên nhân đến từ kịch bản thiếu thuyết phục. Nhiều tình huống được xây dựng vội vàng, động cơ hành động của nhân vật chưa đủ sức nặng khiến người xem khó đồng cảm.

Mối quan hệ giữa Bảo và Quỳnh cũng bị đánh giá phát triển quá nhanh, thiếu những điểm tựa cảm xúc cần thiết. Không ít chi tiết tạo cảm giác gượng ép, làm giảm tính chân thực của tác phẩm.

Bên cạnh hạn chế về kịch bản, diễn xuất của dàn diễn viên chưa tạo được dấu ấn mạnh. Quỳnh Thy chưa thể hiện được chiều sâu tâm lý nhân vật, trong khi Phát Đạt bộc lộ sự non nớt khi đảm nhận tuyến vai chính.

Quốc Trường, gương mặt có sức hút thương mại nhất phim, cũng không mang đến nhiều bất ngờ. Nam diễn viên vẫn loay hoay trong lối thể hiện quen thuộc, chưa tạo được điểm nhấn giúp nhân vật trở nên nổi bật.

Một số phân đoạn của phim thậm chí trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội theo hướng tiêu cực. Đáng chú ý là cảnh hai nhân vật nam cùng leo xuống vực hái hoa tặng nữ chính ngay sau lần đầu gặp mặt. Phân cảnh này lan truyền rộng rãi nhưng chủ yếu kéo theo những bình luận châm biếm về tính hợp lý của kịch bản cũng như lời thoại sến súa.

Ngoài ra, Một thời ta đã yêu còn đối mặt áp lực cạnh tranh lớn tại phòng vé. Thời điểm phát hành, bộ phim phải chia sẻ thị phần với nhiều tác phẩm ăn khách trong nước như Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo 5 móng và loạt phim ngoại đang có sức hút mạnh.

Việc phim Một thời ta đã yêu nhanh chóng rút rạp sau ba tuần cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường điện ảnh Việt. Thất bại này cũng là lời cảnh báo cho các nhà làm phim về chất lượng kịch bản và thăm dò thị hiếu khán giả.