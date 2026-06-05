Nghệ sĩ Lê Giang không chấp nhận lời xin lỗi từ ê-kíp Sơn Tùng M-TP

TPO - Tranh cãi quanh MV "Come My Way" chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nghệ sĩ thị giác Lê Giang tiếp tục phản bác lời xin lỗi từ ê-kíp sản xuất, cho rằng vụ việc không đơn thuần là tham khảo mà là hành vi sử dụng tác phẩm không xin phép. Nữ nghệ sĩ cho biết ê-kíp chưa có động thái chịu trách nhiệm cụ thể đối với quyền tác giả.

Sau lời xin lỗi từ ê-kíp thực hiện MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP liên quan nghi vấn sử dụng hình ảnh từ tác phẩm Tàn chỉ (Vestige of the Land) của mình, nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng cách giải quyết của các bên liên quan chưa phản ánh đúng bản chất vụ việc và chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm đối với quyền tác giả.

Nghệ sĩ Lê Giang cho biết những ngày qua cô phải đối diện với “cú sốc lớn” và sự tổn thương tinh thần khi phát hiện tác phẩm Tàn chỉ (2017) xuất hiện trong MV Come My Way mà không hề được xin phép trước.

Nữ nghệ sĩ cho biết ngay sau khi phát hiện vụ việc, cô đã gửi yêu cầu giải trình tới đơn vị sản xuất với mong muốn các bên liên quan cùng trao đổi trên tinh thần thiện chí, chuyên nghiệp và tuân thủ pháp luật.

Tác phẩm Tàn chỉ của nghệ sĩ Lê Giang. Ảnh: Hanoi Grapevine.

"Ê-kíp sản xuất ban đầu đã đưa ra giải thích là họ đưa tác phẩm của tôi vào moodboard tham khảo và sau đó đã thừa nhận hành vi tự ý sử dụng, sao chép và bóc tách các cấu kiện, mảng phù điêu từ tác phẩm Tàn chỉ để đưa vào file thiết kế 3D, từ đó thi công thành vật liệu thực tế trên set quay của MV Come My Way”, nghệ sĩ Lê Giang nêu.

Tuy nhiên, thông báo xin lỗi do ê-kíp công khai đăng tải lại làm sai lệch bản chất sự việc. Cô nhấn mạnh trước dư luận, ê-kíp chọn cách đăng một lời xin lỗi lúc nửa đêm, đánh tráo khái niệm sao chép thành tham khảo và đổ lỗi cho sự kiểm soát không chặt chẽ.

Theo nữ nghệ sĩ, đây là lời xin lỗi “thiếu tôn trọng” và chưa đề cập rõ trách nhiệm liên quan đến hành vi sử dụng tác phẩm mà không xin phép.

"Đây là lời xin lỗi thiếu tôn trọng và không đúng bản chất sự việc sử dụng tác phẩm mà không xin phép. Ê-kíp sản xuất cũng không có động thái chịu trách nhiệm cụ thể về việc xâm phạm quyền tác giả của tôi theo luật sở hữu trí tuệ. Cho đến nay, chủ sở hữu của MV có sử dụng hình ảnh tác phẩm của tôi vẫn chưa liên hệ để thực hiện các nghĩa vụ khi sử dụng tác phẩm do tôi là chủ sở hữu", nghệ sĩ Lê Giang cho biết.

MV Come My Way đối mặt hàng loạt ồn ào sau khi ra mắt.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự thất vọng khi thành quả lao động nghệ thuật của mình bị sử dụng mà không có sự đồng thuận. Cô nhấn mạnh Tàn chỉ không đơn thuần là tác phẩm sắp đặt, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu thực địa kéo dài tại các di tích vùng châu thổ sông Hồng, với sự tham gia của nhiều kiến trúc sư, nhà nghiên cứu liên ngành cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ không được liên hệ trước khi sử dụng hay xin lỗi một cách chính thống cũng như được chịu trách nhiệm một cách chuyên nghiệp.

“Điều tôi xót xa nhất là hành vi này lại đến từ chính những người đồng nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo. Trong khi sự tôn trọng chất xám phải là giá trị cốt lõi nhất của ngành”, cô chia sẻ.

Nghệ sĩ cho biết thêm bản thân phải hứng chịu nhiều bình luận công kích cá nhân và những đánh giá tiêu cực trên mạng xã hội kể từ khi lên tiếng về vụ việc.

Ngày 3/6, Microwave Soups - đơn vị phụ trách art direction và set design cho MV Come My Way - đã đăng tải thư xin lỗi gửi tới nghệ sĩ Lê Giang.

Đơn vị này thừa nhận có tham khảo “ngôn ngữ tạo hình mảnh phù điêu” trong tác phẩm Tàn chỉ nhưng chưa xin phép hoặc trao đổi với tác giả từ đầu.

Microwave Soups nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình phát triển thiết kế bối cảnh, đồng thời cho biết đã chủ động liên hệ với Lê Giang để xin lỗi và tìm hướng xử lý phù hợp. Đại diện phía Sơn Tùng M-TP cũng gọi đây là bài học đắt giá trong việc quản lý nguồn tham khảo và kiểm duyệt sản phẩm.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý từ 2/6 khi tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận Grapevine công bố bài viết chỉ ra những điểm tương đồng giữa tác phẩm Tàn chỉ và bối cảnh xuất hiện ở phút 3:55 trong MV Come My Way. Bài đăng nhanh chóng tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trong giới nghệ thuật về ranh giới giữa tham khảo sáng tạo và hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Về phía mình, Lê Giang khẳng định việc lên tiếng không chỉ nhằm bảo vệ tác phẩm cá nhân mà còn để góp phần tạo dựng một môi trường sáng tạo minh bạch, tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

“Nếu tôi không bảo vệ Tàn chỉ, những nghệ sĩ trẻ chưa có tiếng nói và nguồn lực sẽ phải làm gì để chống lại sự chiếm đoạt chất xám từ những ê-kíp lớn? Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình”, nữ nghệ sĩ nêu quan điểm.