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Con gái từ chối nhìn mặt Elon Musk

Trạch Dương

TPO - Vivian Jenna Wilson, con gái chuyển giới của Elon Musk, trở thành tâm điểm chú ý sau khi bất ngờ bỏ ngang cuộc phỏng vấn trên thảm đỏ khi được hỏi về cha, động thái không muốn nhìn mặt tỷ phú công nghệ.

Theo Page Six, sự việc xảy ra ngày 2/6 tại sự kiện kỷ niệm của thương hiệu thời trang Desigual ở Ibiza, Tây Ban Nha. Trong đoạn video được chia sẻ mạnh, Vivian Wilson đang trả lời phóng viên về chuyến đi và sự kiện thì bất ngờ nhận câu hỏi: “Bố cô là người tuyệt nhất, đúng không?”.

Ban đầu, người mẫu 22 tuổi tỏ ra không nghe rõ và đáp lại: “Xin lỗi, gì cơ?”. Khi phóng viên lặp lại câu hỏi với nội dung tương tự, Vivian chỉ nói ngắn gọn “Được thôi”, quay người rời khỏi cuộc phỏng vấn.

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Vivian bỏ đi khi được nhắc về cha.

Đoạn video lan truyền trên nền tảng X, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng phản ứng của Vivian là điều dễ hiểu khi mối quan hệ giữa cô và Elon Musk rạn nứt nhiều năm. Một số ý kiến khác nhận định cô có thể lựa chọn cách trả lời trực tiếp thay vì kết thúc cuộc trò chuyện đột ngột.

Vivian Wilson là con của Elon Musk và nhà văn Justine Wilson. Cô sinh năm 2004 tại California (Mỹ) và có một người em sinh đôi tên Griffin. Năm 2020, Vivian công khai là người chuyển giới. Hai năm sau, cô hoàn tất thủ tục pháp lý để được công nhận giới tính nữ và đổi tên từ Xavier Alexander Musk thành Vivian Jenna Wilson. Trong hồ sơ gửi tòa án, cô tuyên bố không muốn duy trì bất kỳ mối quan hệ nào với cha ruột.

Trong các cuộc phỏng vấn, Elon Musk cho rằng ông bị “đánh lừa” khi ký các giấy tờ liên quan đến quá trình chuyển giới của con. Tỷ phú công nghệ cũng gây tranh cãi khi tuyên bố ông đã mất con trai, đồng thời sử dụng tên cũ của Vivian khi nhắc đến cô.

Vivian nhiều lần bác bỏ quan điểm của cha. Trong cuộc trò chuyện với NBC News, cô cho biết Elon Musk hầu như không ở bên khi cô còn bé, không thực sự hiểu con lớn lên như thế nào.

“Ông ấy không biết tôi là người thế nào khi còn nhỏ vì đơn giản là ông ấy không ở đó”, Vivian nói. Cô cũng cho rằng trong khoảng thời gian ít ỏi hai cha con ở cạnh nhau, cô thường bị chỉ trích vì sự nữ tính và xu hướng tính dục của mình.

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Vivian từng tuyên bố không còn liên quan đến Elon Musk.

Vivian mô tả cha là người “vô tâm” và “quá yêu bản thân”, khẳng định cô không có hứng thú duy trì liên lạc. “Tôi muốn nói rõ chính tôi là người từ bỏ mối quan hệ, không phải theo chiều ngược lại”.

Gần đây, Vivian xuất hiện nhiều trong làng thời trang và truyền thông Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn với Cosmopolitan, cô chia sẻ việc lớn lên trong gia đình của người giàu nhất thế giới là trải nghiệm kỳ lạ và “bị cô lập”. Cô cho biết từ nhỏ đã day dứt khi chứng kiến tình trạng vô gia cư và khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.

Hiện Vivian Wilson sống tại Los Angeles, theo đuổi công việc người mẫu và nhà hoạt động vì quyền của người chuyển giới. Elon Musk hiện có 14 người con với nhiều bạn đời khác nhau. Dù những tranh cãi giữa hai cha con liên tục thu hút sự chú ý của công chúng, khoảng cách giữa họ đến nay vẫn chưa có dấu hiệu được hàn gắn.

Trạch Dương
#Mối quan hệ cha con Elon Musk và Vivian Wilson #Chuyển giới và quyền của người chuyển giới #Phản ứng của Vivian trước câu hỏi về cha #Gia đình và xung đột trong giới siêu giàu #Ảnh hưởng của truyền thông đến quan hệ gia đình

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