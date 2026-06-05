Giả danh phóng viên, quay lén CSGT để 'tống tiền', nhóm đối tượng bị khởi tố

TPO - Giả danh phóng viên, hai đối tượng ở Quảng Ninh đã bí mật ghi hình hoạt động của lực lượng CSGT tại Hà Tĩnh, sau đó dựng chuyện sai phạm để gây sức ép, đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố Lê Hồng Phong (SN 1989, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) và Trần Văn Thành (SN 1990, trú phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, năm 2024, Lê Hồng Phong kết hôn và sinh sống cùng vợ tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình sinh sống, Phong nảy sinh ý định ghi hình hoạt động của lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông để tìm cách gây sức ép, cho rằng có sai phạm nhằm trục lợi.

Cán bộ điều tra làm việc với bị can Lê Hồng Phong. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Đến khoảng tháng 10/2025, Phong liên hệ với Trần Văn Thành để bàn bạc việc thực hiện ghi hình lực lượng CSGT. Từ tháng 5/2026, hai đối tượng mua thiết bị camera giấu kín, lén quay lại hoạt động thực thi công vụ tại một số địa bàn ở Hà Tĩnh.

Sau khi thu thập hình ảnh, video, cả hai tự nhận là phóng viên, nhà báo, đồng thời đưa ra các nội dung suy diễn, quy chụp nhằm gây áp lực tâm lý, đe dọa sẽ gửi tài liệu cho cấp trên hoặc đăng tải lên mạng xã hội, cơ quan báo chí để buộc bị hại phải đưa tiền.

Bị can Trần Văn Thành làm việc tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng thống nhất tỷ lệ chia tiền nếu thực hiện được hành vi chiếm đoạt, trong đó Phong hưởng 85%, Thành hưởng 15%. Tuy nhiên, hành vi này đã bị lực lượng công an phát hiện, thu thập chứng cứ và kịp thời ngăn chặn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan.