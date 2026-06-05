Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Quản lý quán nhậu chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng tiền doanh thu

Hoài Văn

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán nhậu khi được giao quản lý toàn bộ hoạt động thu - chi, một nam quản lý tại Đà Nẵng đã nhiều lần giữ lại tiền mặt khách thanh toán, ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế để che giấu hành vi. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 881 triệu đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

z7899818348756-1f9004a84be92ccffb1a20c9b6210851-5543.jpg
Đỗ Phú Tâm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh CA

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quán nhậu Phố Hòa Xuân trên đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 2/2023, Đỗ Phú Tâm được chủ quán tuyển dụng làm quản lý kiêm thu ngân. Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày, điều hành hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền phát sinh tại cơ sở kinh doanh.

Lợi dụng vị trí được giao và sự tin tưởng của chủ quán, từ khoảng tháng 2/2025, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán qua chuyển khoản, đối tượng không thể can thiệp. Tuy nhiên, với những giao dịch bằng tiền mặt, sau khi nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.

Để che giấu hành vi, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế, khiến chủ quán không phát hiện số tiền thất thoát trong thời gian dài. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2 đến tháng 12/2025, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán Phố Hòa Xuân với tổng số tiền 881.255.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
#quản lý quán nhậu #đột nhập doanh thu #đà nẵng #chiếm đoạt tiền #tội phạm tài chính #đỗ phú tâm #an ninh trật tự

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe