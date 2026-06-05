Quản lý quán nhậu chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng tiền doanh thu

TPO - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán nhậu khi được giao quản lý toàn bộ hoạt động thu - chi, một nam quản lý tại Đà Nẵng đã nhiều lần giữ lại tiền mặt khách thanh toán, ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế để che giấu hành vi. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 881 triệu đồng.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (SN 1999, trú phường Điện Bàn Bắc, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đỗ Phú Tâm bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ảnh CA

Theo cơ quan điều tra, vụ việc được phát hiện trong quá trình thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại quán nhậu Phố Hòa Xuân trên đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 2/2023, Đỗ Phú Tâm được chủ quán tuyển dụng làm quản lý kiêm thu ngân. Trong quá trình làm việc, Tâm được giao trực tiếp quản lý doanh thu, thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày, điều hành hoạt động thu - chi và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền phát sinh tại cơ sở kinh doanh.

Lợi dụng vị trí được giao và sự tin tưởng của chủ quán, từ khoảng tháng 2/2025, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đối với các khoản thanh toán qua chuyển khoản, đối tượng không thể can thiệp. Tuy nhiên, với những giao dịch bằng tiền mặt, sau khi nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán mà giữ lại sử dụng, đồng thời không ghi nhận đầy đủ vào sổ theo dõi doanh thu.

Để che giấu hành vi, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế, khiến chủ quán không phát hiện số tiền thất thoát trong thời gian dài. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 2 đến tháng 12/2025, đối tượng đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán Phố Hòa Xuân với tổng số tiền 881.255.000 đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.