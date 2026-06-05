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Pháp luật

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Tóm gọn nhóm 'quái xế' múa dao gây náo loạn trung tâm TP.Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Một nhóm thanh niên với khoảng 15 đến 20 đối tượng tụ tập, điều khiển xe mô tô chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng và cầm theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường gây nguy hiểm.

Ngày 4/6, Công an TP.Đồng Nai thông tin, ngày 3/6/2026 lực lượng Công an đã truy xét bắt giữ 14 đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi lạng lách gây nguy hiểm trên đường phố, thu giữ 1 cây kiếm và 6 xe mô tô liên quan.

Trước đó, lúc 23 giờ 50 phút ngày 31/5/2026, thông qua hệ thống Camera giám sát AI, lực lượng Công an phát hiện một nhóm thanh niên với khoảng 15 đến 20 đối tượng có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe mô tô chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng.

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Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (ảnh:CAĐN)

Một số đối tượng cầm theo hung khí di chuyển trên các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp) và đường Võ Thị Sáu (phường Trấn Biên) tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP.Đồng Nai) huy động lực lượng, phương tiện tổ chức xác minh làm rõ, truy xét, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nhóm đối tượng.

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Các đối tượng được trích xuất qua camera AI (ảnh:CAĐN)

Đến ngày 3/6/2026, lực lượng Công an đã xác minh, truy xét và bắt giữ 14 đối tượng tuổi từ 16 đến 18, thu giữ 1 cây kiếm và 6 xe mô tô liên quan.

Quá trình đấu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận việc sử dụng xe mô tô chở ba, không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng có đối tượng ngồi sau cầm kiếm gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Võ Thị Sáu.

Ngoài ra, các đối tượng còn quay clip với nội dung “khoe khoang thách thức”, đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Tiktok.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng nêu trên và các đối tượng khác có liên quan để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Văn Quân
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