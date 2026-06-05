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Pháp luật

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Bắt 24 đối tượng trong đường dây lừa đảo từ Campuchia

Thu Hiền

TPO - Công an Nghệ An vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia, bắt giữ 24 đối tượng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phối hợp Công an xã Tân Kỳ và các đơn vị liên quan vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động từ Campuchia, bắt giữ 24 đối tượng, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 36,5 tỷ đồng của 63 bị hại trên cả nước.

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Các đối tượng bị bắt giữ.

Theo điều tra, Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu đường dây. Trong thời gian hoạt động tại Phnom Penh (Campuchia), Dũng lập công ty trá hình, tuyển nhân viên để thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm vào công dân Việt Nam. Giúp sức cho Dũng có Phạm Văn Tùng (SN 1995) và Nguyễn Đăng Hiếu (SN 1993), cùng trú xã Tân Kỳ.

Các đối tượng được tổ chức thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 6-8 người, hoạt động theo quy trình được xây dựng sẵn. Chúng lập các tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp, cuộc sống sang chảnh để làm quen, tạo dựng tình cảm với những người đàn ông có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ mua hàng trực tuyến để nhận hoa hồng cao, từ đó chiếm đoạt tài sản.

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CQĐT làm việc với đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia Nguyễn Đăng Dũng.

Sau khi lực lượng chức năng Campuchia mở đợt truy quét các tổ chức lừa đảo tại các đặc khu, nhóm của Dũng trở về Việt Nam, lẩn trốn tại nhiều địa phương và tiếp tục lên kế hoạch hoạt động phạm tội.

Từ ngày 20 đến 29/5, Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, thành lập 24 tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ và khám xét khẩn cấp 24 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

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3 đối tượng Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu.

Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 15 hộ chiếu, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ hơn 20 gram ma túy các loại tại nơi ở của một số đối tượng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 36,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, có nạn nhân bị lừa mất hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 4 ngày.

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Các đối tượng bị bắt giữ.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
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